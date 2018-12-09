Российская спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов победила в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию.

Мишина и Галлямов победили в финале юниорского Гран-при в Ванкувере

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