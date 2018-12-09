Спорт

Мишина и Галлямов победили в финале юниорского Гран-при в Ванкувере
РИА Новости
20:28

Российская спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов победила в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию.
РИА Новости20:28

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Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли финал юниорского Гран-при

Газета.Ru20:39

Российская фигуристка Косторная прокомментировала финал юниорского Гран-при

RT на русском21:59

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла юниорский Гран-при

Вечерняя Москва19:38

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале юниорского Гран-при в Ванкувере

ФАН19:35

Мишина и Галлямов выиграли финал юниорского «Гран-при»

Спорт-Экспресс20:27

Канышева: «Бронза в финале юниорского Гран-при стала для меня большой неожиданностью»

Sport24.ru20:56

Галлямов: всё, что хотели в Финале юниорского Гран-при, мы сделали

РИА Новости21:55
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 22:39, Ашберн
Хоккей

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус»

Встреча завершилась со счетом 4:0. Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин оформил гол и результативную передачу, благодаря чему теперь имеет в активе 36 (22+14) очков.
Обновлено в 22:22
Футбол

«Барселона» разгромила «Эспаньол»

Обновлено в 20:54
Футбол

«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории

«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено в 21:46
Футбол

«Спартак» обыграл «Анжи» в матче РПЛ

Обновлено в 18:46
Футбол

«Ренн» переиграл «Дижон» со счетом 2:0

"Ренн" одержал вторую подряд победу в чемпионате Франции. Подопечные Жюльена Стефана со счетом 2:0 переиграли "Дижон".
Обновлено в 16:44
Футбол

«Ман Сити» и Гвардиола чаще всего проигрывают в АПЛ «Челси»

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола в третий раз уступил «Челси». В лиге он проигрывает лондонцам чаще других.
Обновлено в 17:01
Футбол

«Рома» упустила победу в матче с «Кальяри», пропустив на 95-й минуте

В концовке матча, на 84-й минуте, «Кальяри» сократил отставание благодаря голу Артура Ионицэ, а на 95-й минуте хозяева сравняли счёт — отличился Марко Сау.
Обновлено в 15:44
Баскетбол

35 очков Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в матче с «Далласом»

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, в активе которого 35 очков и 8 передач.
Обновлено в 20:53
Футбол

Семин: победа «Локомотива» над «Оренбургом» была закономерной

Обновлено в 13:22
Хоккей

«Слован» проиграл «Ак Барсу» и потерпел девятое поражение подряд

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали девятую победу в последних десяти матчах, «Слован» потерпел девятое поражении подряд.
Обновлено в 16:13
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»

Обновлено в 14:43
Футбол

«Герта» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче чемпионата Германии

Берлинская "Герта" обыграла "Айнтрахт" в матче 14-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:51
Футбол

Хусаинов: в действиях Карасева не было последовательности

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов выразил мнение, что в действиях арбитра Сергея Карасева в матче чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и "Ростовом" не было последовательности.
Обновлено в 12:36
Спорт

Мякяряйнен одержала 24-ю победу в карьере, у Вирер – 22-й подиум

Обновлено в 17:01
Спорт

Московское «Динамо» во второй раз завоевало Суперкубок России

Московское «Динамо» на домашнем паркете одолело соперниц из казанского «Динамо» (3:1) в матче пятого тура женской Суперлиги.
Обновлено в 16:54
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