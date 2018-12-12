Спорт

Фигуристку Туктамышеву госпитализировали с воспалением легких
Известия
09:33

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева госпитализирована с воспалением легких в одну из больниц Санкт-Петербурга. Об этом 12 декабря сообщил ее тренер Алексей Мишин. По его словам, в стационаре спортсменка проведет не менее двух недель.
Известия09:33
Алексей Мишин
Лиза госпитализирована на две недели. Воспаление легких. Сами понимаете, что она, скорее всего, пропустит чемпионат России. Но решение о снятии может принять только федерация по инициативе тренерского штаба.
— Алексей Мишин, тренерSport24.ru 13:30

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