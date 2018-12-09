Спорт

Фигуристки из Удмуртии заняли два призовых места в финале Гран-при
Izhlife
01:15

В женской части турнира на медали претендовали сразу две спортсменки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева. После короткой программы наши фигуристки занимали второе и третье место, уступая только японке Рике Кихире.
Izhlife01:15

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Фигуристки из Удмуртии заняли два призовых места в финале Гран-при

Izhlife01:15

Японка Кихира выиграла финал Гран-при по фигурному катанию

Интерфакс-Спортвчера в 17:59

Финал Гран-При по фигурному катанию 2018. Женщины. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция

Комсомольская правдавчера в 16:10

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Стадионвчера в 16:05

Финал Гран-при по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция

Областная газетавчера в 10:43
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Спорт

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