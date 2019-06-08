Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время турне в ЯпонииРИА Новости 07:23

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время турне в Японии

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