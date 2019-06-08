Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время турне в ЯпонииРИА Новости 07:23

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Медведевой угрожают? От любви до ненависти один шаг

Спорт-Экспресс14:50

Медведева получила в Японии письмо с призывом уехать из страны и бросить фигурное катание

Sport24.ru07:19

Гендиректор ФФККР: «Медведева не обращалась к нам по поводу угроз в свой адрес»

Матч ТВ11:25

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Газета.Ru12:13

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время турне в Японии

РИА Новости07:23

Федерация: Медведева не обращалась по поводу угроз в свой адрес

Чемпионат11:21

Глава Федерации фигурного катания России: «У меня нет информации о том, что кто-то угрожал Медведевой»

Sports.ru12:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:46, Ашберн

Фигуристку Медведеву гонят из Японии

Вести.UZ11:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:46, Ашберн
Футбол

Сборная Турции обыграла Францию в матче отбора Евро-2020

Действующие чемпионы мира футболисты сборной Франции уступили на выезде команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 16:47
Происшествия

Подозреваемых в убийстве борца-классика в Южном Бутово задержали

Обновлено в 12:03
Происшествия

Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

Обновлено в 16:21
Политика

МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России в суде ООН

Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации заявили, что Международный суд ООН отклонит иск Украины против России до его рассмотрения по существу.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в суд

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне

Обновлено в 16:09
Футбол

Дзюба превзошел Аршавина и Карпина по числу голов за сборную России

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба превзошел достижения Андрея Аршавина и Валерия Карпина по количеству голов, забитых за национальную команду.
Обновлено в 14:32
Наука

Ученые назвали напиток, полезный для сердца

Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Политика

Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте

Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Политика

Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

Обновлено в 13:15
Наука

Во Франции обнаружили доисторический камень с рисунками

Группа археологов из Франции нашла на своей территории камень, на котором изображены различные рисунки, в частности изображения зубра и лошади.
Обновлено в 10:01
Наука

На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова

Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес

Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ

Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.
Обновлено вчера в 14:27
Кино

Прототип героя «Чернобыля» оценил достоверность сериала

Генерал-майор Николай Тараканов, который стал прототипом для одного из героев сериала «Чернобыль», снятом американским телеканалом HBO, дал оценку достоверности событий, отраженных в телепроекте.
Обновлено в 12:28
Футбол

Восстановление Неймара займет четыре недели

Хирургическое вмешательство не потребуется, поэтому восстановление займет четыре недели.
Обновлено в 16:07
Технологии

Секретный самолет Celera 500L готовится к первому полету в США

В аэропорту Южной Калифорнии замечен инновационный самолет Celera 500L, разработкой которого занимается компания Otto Aviation.
Обновлено в 13:14
Автоспорт

Магнуссен разбил болид в квалификации к Гран-при Канады

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен врезался в «стену чемпионов» на заключительных секундах второго сегмента квалификации к Гран-при Канады.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес

Участница шоу «Ну-ка, все вместе!» Анна Волкова за год построила дом

Обновлено в 17:00
Общество

Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Автоспорт

Карлос Сайнс потеряет три места на старте

Стюарды Гран При Канады после окончания квалификации приняли решение наказать Карлоса Сайнса потерей трёх мест на старте гонки.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 07:33
Футбол

Роналду попросил остановить автобус, чтобы обнять больного ребенка

Роналду попросил водителя остановиться и вышел, чтобы обнять ребенка.
Обновлено в 11:38
Политика

Зеленский встретился с журналистами и угостил их шаурмой и вином

Президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с журналистами, организовав небольшой пикник, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины(НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:16
Транспорт

В РЖД сообщили о планах убрать из части поездов вагоны-рестораны

«Российские железные дороги» (РЖД) могут убрать из некоторых поездов дальнего следования вагоны-рестораны.
Обновлено в 04:02
Общество

«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова

Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 11:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джонни Вейр
Американский фигурист
Американский фигурист, выступавший в одиночном катании, трёхкратный чемпион США по фигурному катанию. В соответствии с таблицей результатов ИСУ, в 1997-2010 гг. Дж. Вейр завоевал 27 медалей в 51 соревновании, в том числе 13 медалей - за четыре последних сезона. Полностью пропустил сезоны 2010/11 и 2011/12, в 2012 году объявил о своём возвращении на любительский лёд с целью выступить на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, но в октябре 2013 года завершил карьеру.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при, серебряный призёр Командного чемпионата мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное