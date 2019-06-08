Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в ЯпонииГазета.Ru 11:42

Российской фигуристке Евгении Медведевой угрожали неизвестные во время ее турне в Японии. Спортсменка получила записку, в которой ее призвали "проваливать из этой страны и из фигурного катания", а также предупредили, что ее "ненавидят все японцы".
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Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

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Медведева не обращалась в ФФККР по поводу угроз в свой адрес

Спорт-Экспресс11:06

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время турне в Японии

РИА Новости07:23

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Sport24.ru07:19

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Американский фигурист
Американский фигурист, выступавший в одиночном катании, трёхкратный чемпион США по фигурному катанию. В соответствии с таблицей результатов ИСУ, в 1997-2010 гг. Дж. Вейр завоевал 27 медалей в 51 соревновании, в том числе 13 медалей - за четыре последних сезона. Полностью пропустил сезоны 2010/11 и 2011/12, в 2012 году объявил о своём возвращении на любительский лёд с целью выступить на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, но в октябре 2013 года завершил карьеру.
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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при, серебряный призёр Командного чемпионата мира.
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