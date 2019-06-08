Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в ЯпонииГазета.Ru 11:42
Российской фигуристке Евгении Медведевой угрожали неизвестные во время ее турне в Японии. Спортсменка получила записку, в которой ее призвали "проваливать из этой страны и из фигурного катания", а также предупредили, что ее "ненавидят все японцы".
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:17, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:17, Ашберн
Энергетика
«Газпром» обсудил поставки с Боснией и Герцеговиной
Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер встретился на ПМЭФ с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, где обсудил возможность поставок российского газа.
Обновлено в 11:48
Футбол
Россия — Сан-Марино 4:0 (2-й тайм)
Счет в игре на 25-й минуте открыл защитник гостевой команды Микеле Чеволи, переправивший мяч в свои ворота.
Обновлено в 12:50
Наука
Ученые узнали, почему организм перестает бороться со старением
Обновлено в 08:04
Происшествия
Голунову попросят продлить срок задержания на 72 часа
Директор издания "Медуза" Галина Тимченко заявила, что следствие намерено ходатайствовать в суде о продлении срока задержания журналиста Ивана Голунова на 72 часа.
Обновлено в 07:35
Экономика
Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублей
Обновлено в 11:54
Космос
Ученые: Космическая погода плохо «реагирует» на новые технологии
Ученые давно заметили, что чем сильнее растёт прогресс в области технологий, тем больше нарастает опасность из космоса, ведь именно новые технологии приводят к ухудшению космической погоды.
Обновлено в 08:28
Экономика
Озвучены причины снижения рождаемости в России
Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Обновлено в 11:30
Теннис
Барти победила Вондроушеву и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос»
Для 23-летней австралийки победа на «Ролан Гаррос» стала пятым титулом в карьере. Спортсменка впервые победила на турнире Большого шлема.
Обновлено в 12:08
Гаджеты
Как iOS 13 и iPadOS раскроют игровой потенциал iPhone и iPad
Пожалуй главными анонсированными на WWDC 2019 нововведениями мобильной операционной системы Apple стали её разделение на iOS и iPadOS, а также добавление в них поддержки игровых контроллеров PlayStation 4 и Xbox One S.
Обновлено в 06:39
Футбол
Испания и Португалия хотят подать совместную заявку на ЧМ-2030
Руководители Федераций футбола Испании и Португалии обсудили подачу совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет
Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Экономика
Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ
Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
Обновлено в 08:55
Финансы
Костин поспорил с Задорновым о размере дивидендов ВТБ
Глава ВТБ Андрей Костин не согласился с расчетами главы банка «Открытие» (владеет 14,7% ВТБ) Михаилом Задорновым по дивидендам за 2018 год.
Обновлено в 11:35
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16
Гаджеты
Даже самые дешёвые системные платы с чипсетом AMD X570 будут весьма дорогими
Генеральный директор MSI заявил, что системные платы с чипсетом X570 будут дороже моделей с набором логики X470.
Обновлено в 09:23
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
В ДНР уничтожили беспилотник ВСУ
Народная милиция ДНР уничтожила украинский военный беспилотник, сообщил представитель пресс-службы оборонного ведомства ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:52
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Трамп сообщил о закупке Мексикой сельхозпродукции США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика согласилась закупить большое количество сельскохозяйственной продукции Соединённых Штатов.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Мария Порошина призналась, что страдает от одиночества
Артистка страдает от одиночества. Она призналась, что всегда была человеком семейным.
Обновлено в 08:29
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Apple признаны самыми надежными
Apple уже давно доказала, что ее смартфоны одни из самых надежных, а вот Huawei впервые попадает в такую категорию.
Обновлено вчера в 17:09
Музыка
Децл посмертно удостоен награды на премии «МУЗ-ТВ»
Скончавшийся в феврале нынешнего года рэпер Децл удостоен специальной посмертной награды «За вклад в развитие хип-хоп музыки» на премии «МУЗ-ТВ».
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США
Обновлено в 10:34
Политика
Крымский мост поразил делегацию из ЕС
Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой
Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 11:49