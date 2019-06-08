Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в ЯпонииГазета.Ru 11:42
Российской фигуристке Евгении Медведевой угрожали неизвестные во время ее турне в Японии. Спортсменка получила записку, в которой ее призвали "проваливать из этой страны и из фигурного катания", а также предупредили, что ее "ненавидят все японцы".
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:43, Ашберн
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