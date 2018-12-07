Был недокрут, и вообще аксель был опасный, рада, что смогла его вытащить и откатать короткую программу без падений.

Российская фигуристка Алина Загитова показала второй результат в короткой программе в финале Гран-при в канадском Ванкувере, сообщает "Советский спорт".

Загитова заняла второе место в короткой программе в финале Гран-при

Спорт Спорт Биатлонист Логинов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке

Спорт Спорт Матч чемпионата Европы по гандболу Россия — Сербия перенесён Матч основного раунда чемпионата Европы по гандболу между женскими сборными России и Сербии перенесён с 8 на 9 декабря в связи с манифестациями во Франции, сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола.

Футбол Футбол «Локомотив» обыграл «Оренбург» в молодежном первенстве "Локомотив" победил "Оренбург" в матче 17-го тура молодежного первенства (2:1). Победный гол забил нападающий Александр Долгов.

Футбол Футбол Футбольный клуб «Анжи» получил финансовую поддержку от руководства РПЛ Футбольный клуб "Анжи" получил финансовую поддержку от руководства Российской премьер-лиги (РПЛ) и начал частичное погашение долгов по заработной плате перед игроками.

Футбол Футбол Моуринью рассказал, почему не играет Фред Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему полузащитник Фред Родригес получает мало игрового времени в нынешнем сезоне.

Футбол Футбол Футболисты «Арсенала» устроили вечеринку с девушками и веселящим газом Футболисты лондонского «Арсенала» устроили громкую вечеринку перед стартом нового сезона Английской премьер-лиги.

Хоккей Хоккей КХЛ дисквалифицировала Деарне на три матча Форвард "Авангарда" Давид Деарне дисквалифицирован на три матча за фол на защитнике ЦСКА Мэте Робинсоне.

Хоккей Хоккей Анисин продолжит карьеру в Румынии Нападающий Михаил Анисин стал игроком румынской Чиксереды, сообщает официальный аккаунт клуба в Facebook.

Автоспорт Автоспорт Хэмилтон пропустил пресс-конференцию чемпионов ФИА в Санкт-Петербурге Пятикратный чемпион Формулы-1, действующий обладатель титула Льюис Хэмилтон не принял участия в пресс-конференции чемпионов ФИА, организованной в Санкт-Петербурге в преддверии церемонии вручения наград ФИА Gala-2018.

Футбол Футбол Галактионов назначен старшим тренером молодежной сборной России Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Михаила Галактионова исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной России (игроки не старше 21 года).

Футбол Футбол Sport24: Каборе может перейти в «Спартак» Как сообщает Sport24.ru, «Спартак» может пополниться полузащитником «Краснодара» Шарлем Каборе.

Футбол Футбол Защитник «Арсенала» Холдинг пропустит 6-9 месяцев из-за травмы Как ожидается, процесс реабилитации займет от шести до девяти месяцев. Холдинг в нынешнем сезоне сыграл 16 матчей за "Арсенал".

Футбол Футбол Сергей Семак: «Понимаю, почему „Зенит“ часто проигрывает на выезде» Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 16-го тура премьер-лиги с "Рубином" отметил, что нужно уделить внимание обороне на стандартах, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

Футбол Футбол «Спартак» полетел в Махачкалу без Реброва и Фернанду Хавбек Фернанду продолжает восстановление после травмы - его участие в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Вильярреала" остается открытым.