Спорт

Загитова заняла второе место в короткой программе в финале Гран-при
Газета.Ru
02:49

Российская фигуристка Алина Загитова показала второй результат в короткой программе в финале Гран-при в канадском Ванкувере, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru02:49
Елизавета Туктамышева
Был недокрут, и вообще аксель был опасный, рада, что смогла его вытащить и откатать короткую программу без падений.
— Елизавета Туктамышева, российская фигуристкаИзвестия 03:16

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Japanese figure skater. She is the 2018 NHK Trophy champion, 2018 Internationaux de France champion, 2018 CS Ondrej Nepela Trophy champion, the 2017-18 Japan Junior national champion and senior national bronze medalist. She finished within the top ten at the 2018 World Junior Championships.
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