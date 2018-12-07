Спорт
Фигуристка Загитова стала второй в короткой программе финала Гран-при
Фигуристка Загитова стала второй в короткой программе финала Гран-приГазета.Ru06:38
Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место в короткой программе финала Гран-при по фигурному катанию. Россиянка уступила почти пять баллов японской фигуристке Рике Кихире, которая исполнила самый сложный прыжок во взрослом женском катании - тройной аксель.
Газета.Ru06:38
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Был недокрут, и вообще аксель был опасный, рада, что смогла его вытащить и откатать короткую программу без падений.
— Елизавета Туктамышева, российская фигуристкаИзвестия 03:16
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