Спорт

Фигуристка Загитова стала второй в короткой программе финала Гран-при
Газета.Ru
06:38

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место в короткой программе финала Гран-при по фигурному катанию. Россиянка уступила почти пять баллов японской фигуристке Рике Кихире, которая исполнила самый сложный прыжок во взрослом женском катании - тройной аксель.
Газета.Ru06:38
Елизавета Туктамышева
Был недокрут, и вообще аксель был опасный, рада, что смогла его вытащить и откатать короткую программу без падений.
— Елизавета Туктамышева, российская фигуристкаИзвестия 03:16

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Загитова идет второй после короткой программы в финале Гран-при

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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных соревнованиях и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка Европы 2018 года. Победительница финала Гран-при 2017 года. Чемпионка мира среди юниоров. Чемпионка России 2018 года. Обладательница исторического мирового рекорда в короткой программе. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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Рика Кихира
Японская фигуристка
Japanese figure skater. She is the 2018 NHK Trophy champion, 2018 Internationaux de France champion, 2018 CS Ondrej Nepela Trophy champion, the 2017-18 Japan Junior national champion and senior national bronze medalist. She finished within the top ten at the 2018 World Junior Championships.
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