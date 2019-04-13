Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМRT на русском 05:45
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. По итогам проката россиянка получила от судей 153,89 балла. Второй стала американка Бради Теннелл с результатом 150,83 балла.
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Командный чемпионат мира – это не подачка для Туктамышевой. Здесь должны выступать сильнейшие – Загитова и Медведева
Спорт день за днемвчера в 10:17
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Происшествия
Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы
«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Единоборства
Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой
Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Политика
Эстония объяснила недопуск «Седова» в Таллин
Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и зайти в Таллин из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на борту.
Обновлено 11 апреля в 10:16
Армия и оружие
The National Interest оценил шансы Китая в войне с США
Обновлено в 07:57
Происшествия
У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель
У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело
Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.
Обновлено в 03:10
Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Спорт
Елизавета Туктамышева: «Конец сезона получился очень удачным»
Счастлива, что смогла сделать практически все что зависело от меня, – приводит слова Туктамышевой Golden Skate.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Раскрыты условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Тюрьма строгого режима Белмарш, где в настоящее время находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, используется властями Великобритании для содержания подозреваемых в терроризме.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве
Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Космос
SpaceX поможет NASA защитить Землю от астероидов
11 апреля NASA сообщило, что заключило контракт с SpaceX на выполнение испытательной миссии DART (Double Asteroid Redirection Test) по изменению орбиты астероидов, которая будет выполнена при помощи ракеты тяжёлого класса Falcon 9 в июне 2021 года с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.
Обновлено вчера в 12:38
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Общество
Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Общество
Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты
В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:58
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Экономика
Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей
Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018-м году сократился почти на 8 млн рублей.
Обновлено в 00:47
Политика
Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии
Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено 11 апреля в 05:26
Армия и оружие
Корабли НАТО завершили учения «Морской щит» в Черном море
В Черном море завершены учения «Морской щит — 2019», в которых принимали участие корабли постоянной морской группы НАТО, заявил командующий группой, командир нидерландского корабля Evertsen Будевейн Бутс.
Обновлено в 06:29
Политика
Меркель объяснила визит Порошенко и отсутствие приглашения Зеленскому
Обновлено вчера в 16:50
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Спорт
Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта
Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:3
Защитник ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в матче 24-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Обновлено в 08:19
Футбол
Легендарный футболист «Ливерпуля» ушел из жизни в 74 года
«Ливерпуль» сообщил о смерти экс-защитника команды Томми Смита на 75-м году жизни. Смит выступал за «Ливерпуль» с 1962 по 1978 год.
Обновлено в 01:36
Здоровье
Диетологи составили рейтинг самых полезных продуктов
Обновлено в 05:30
Политика
Путин: призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
Котёнок выжил после получасовой стирки в машинке
Шестимесячный котенок по кличке Поппи сумел выжить после получасового цикла в стиральной машинке.
Обновлено в 08:11