Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМRT на русском 05:45

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. По итогам проката россиянка получила от судей 153,89 балла. Второй стала американка Бради Теннелл с результатом 150,83 балла.

Спорт день за днем

Происшествия Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы «По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.

Единоборства Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.

Политика Эстония объяснила недопуск «Седова» в Таллин Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и зайти в Таллин из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на борту.

Происшествия У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.

Происшествия В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.

Экономика Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.

Спорт Елизавета Туктамышева: «Конец сезона получился очень удачным» Счастлива, что смогла сделать практически все что зависело от меня, – приводит слова Туктамышевой Golden Skate.

Происшествия Раскрыты условия содержания Ассанжа в британской тюрьме Тюрьма строгого режима Белмарш, где в настоящее время находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, используется властями Великобритании для содержания подозреваемых в терроризме.

Происшествия Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.

Космос SpaceX поможет NASA защитить Землю от астероидов 11 апреля NASA сообщило, что заключило контракт с SpaceX на выполнение испытательной миссии DART (Double Asteroid Redirection Test) по изменению орбиты астероидов, которая будет выполнена при помощи ракеты тяжёлого класса Falcon 9 в июне 2021 года с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Авто «Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.

Общество Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.

Экономика Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018-м году сократился почти на 8 млн рублей.

Армия и оружие Корабли НАТО завершили учения «Морской щит» в Черном море В Черном море завершены учения «Морской щит — 2019», в которых принимали участие корабли постоянной морской группы НАТО, заявил командующий группой, командир нидерландского корабля Evertsen Будевейн Бутс.

Политика Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

Спорт Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.

Футбол ЦСКА — Оренбург 2:3 Защитник ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в матче 24-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Футбол Легендарный футболист «Ливерпуля» ушел из жизни в 74 года «Ливерпуль» сообщил о смерти экс-защитника команды Томми Смита на 75-м году жизни. Смит выступал за «Ливерпуль» с 1962 по 1978 год.