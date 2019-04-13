Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМRT на русском 05:45

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. По итогам проката россиянка получила от судей 153,89 балла. Второй стала американка Бради Теннелл с результатом 150,83 балла.
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Мишин: Туктамышева отлично выступила на ЧМ, а Самодурова не подвела команду

Чемпионат07:00

Сборная США выиграла командный чемпионат мира, Россия – 3-я

Советский спорт05:58

Мишин доволен выступлением учениц

Нева Спорт07:56

Глава ФФККР оценил выступление российских фигуристов на командном ЧМ

RT на русском08:09

Туктамышева превзошла Медведеву. Но побороться с Загитовой ей не дали

Спорт-Экспресс06:45

Туктамышева стала первой среди женщин на командном ЧМ по фигурному катанию, Россия — третья

Росбалт05:51

Командный чемпионат мира – это не подачка для Туктамышевой. Здесь должны выступать сильнейшие – Загитова и Медведева

Спорт день за днемвчера в 10:17
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Шоу-бизнес

Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем

Обновлено в 05:15
Происшествия

Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы

«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Единоборства

Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Политика

Эстония объяснила недопуск «Седова» в Таллин

Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и зайти в Таллин из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на борту.
Обновлено 11 апреля в 10:16
Армия и оружие

The National Interest оценил шансы Китая в войне с США

Обновлено в 07:57
Происшествия

У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель

У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело

Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.
Обновлено в 03:10
Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Спорт

Елизавета Туктамышева: «Конец сезона получился очень удачным»

Счастлива, что смогла сделать практически все что зависело от меня, – приводит слова Туктамышевой Golden Skate.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Раскрыты условия содержания Ассанжа в британской тюрьме

Тюрьма строгого режима Белмарш, где в настоящее время находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, используется властями Великобритании для содержания подозреваемых в терроризме.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Космос

SpaceX поможет NASA защитить Землю от астероидов

11 апреля NASA сообщило, что заключило контракт с SpaceX на выполнение испытательной миссии DART (Double Asteroid Redirection Test) по изменению орбиты астероидов, которая будет выполнена при помощи ракеты тяжёлого класса Falcon 9 в июне 2021 года с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.
Обновлено вчера в 12:38
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Общество

Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Общество

Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты

В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:58
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Экономика

Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей

Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018-м году сократился почти на 8 млн рублей.
Обновлено в 00:47
Политика

Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии

Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено 11 апреля в 05:26
Армия и оружие

Корабли НАТО завершили учения «Морской щит» в Черном море

В Черном море завершены учения «Морской щит — 2019», в которых принимали участие корабли постоянной морской группы НАТО, заявил командующий группой, командир нидерландского корабля Evertsen Будевейн Бутс.
Обновлено в 06:29
Политика

Меркель объяснила визит Порошенко и отсутствие приглашения Зеленскому

Обновлено вчера в 16:50
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Спорт

Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта

Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:3

Защитник ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в матче 24-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Обновлено в 08:19
Футбол

Легендарный футболист «Ливерпуля» ушел из жизни в 74 года

«Ливерпуль» сообщил о смерти экс-защитника команды Томми Смита на 75-м году жизни. Смит выступал за «Ливерпуль» с 1962 по 1978 год.
Обновлено в 01:36
Спорт

Евгения Медведева назвала прошедший сезон «жестким и переломным»

Обновлено в 07:16
Здоровье

Диетологи составили рейтинг самых полезных продуктов

Обновлено в 05:30
Политика

Путин: призыв в армию уходит в прошлое

Обновлено вчера в 08:19
Происшествия

Котёнок выжил после получасовой стирки в машинке

Шестимесячный котенок по кличке Поппи сумел выжить после получасового цикла в стиральной машинке.
Обновлено в 08:11
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Елизавета Сергеевна Туктамышева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, чемпионка мира 2015, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года, чемпионка Европы 2015, чемпионка России 2013, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013, победительница финала Гран-при сезона 2014/2015, чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр, серебряный призёр финала Гран-при 2010 года среди юниоров, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.
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