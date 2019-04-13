Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМRT на русском 05:45

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. По итогам проката россиянка получила от судей 153,89 балла. Второй стала американка Бради Теннелл с результатом 150,83 балла.

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