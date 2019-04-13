Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМRT на русском 05:45

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. По итогам проката россиянка получила от судей 153,89 балла. Второй стала американка Бради Теннелл с результатом 150,83 балла.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Туктамышевой хватило одного слова, чтобы описать свое феерическое выступление на командном ЧМ, - кадры

Российский Диалог13:12

Туктамышева стала первой среди женщин на командном ЧМ по фигурному катанию, Россия — третья

Росбалт05:51

Командный чемпионат мира – это не подачка для Туктамышевой. Здесь должны выступать сильнейшие – Загитова и Медведева

Спорт день за днемвчера в 10:17

Туктамышева: не удивлена, что чисто исполнила тройной аксель на командном ЧМ

Чемпионат07:06

Счастливая Туктамышева в кокошнике. Фото

Спорт-Экспресс10:25

Фигурное катание. Командный ЧМ. Женщины. Произвольная программа (прямая видеотрансляция)

Стадион03:35

Что говорили после командного ЧМ по фигурному катанию

RT на русском12:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:52, Ашберн
Авто

Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

Обновлено в 01:13
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

Очевидцы раскрыли детали операции по ликвидации террористов в Тюмени

Обновлено в 08:40
Политика

В Судане отменили чрезвычайное положение и комендантский час

Новый глава Переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан объявил об отмене введенных ранее советом комендантского часа и ЧП.
Обновлено в 09:57
Футбол

Нападающий ЦСКА Нисимура получил перелом скуловой кости

Нападающий московского ЦСКА Такума Нисимура в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3) получил перелом левой скуловой кости.
Обновлено в 13:37
Общество

Акция «Тотальный диктант» прошла в Таллине

Обновлено в 11:16
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Обновлено в 11:10
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Общество

В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла

Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Футбол

Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург»

Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 07:22
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

Украинский военный прострелил ногу издевавшемуся над ним командиру

Как рассказал на брифинге в ЛуганскИнформЦентре официальный представитель Народной милиции (оборонного ведомства) самопровозглашенной Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко, рядовой Скичко, устав от издевательств, прострелил ногу начальнику штаба батальона.
Обновлено в 08:41
Авто

Самая дешевая Ferrari в мире появилась в продаже

На одной из торговых площадок Лос-Анджелеса выставлен на продажу суперкар Ferrari Mondial.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Япония выразила протест США после убийства женщины на Окинаве

МИД Японии высказал протест послу США в стране из-за убийства женщины американским солдатом на острове Окинава.
Обновлено в 06:22
Гаджеты

Названы самые продаваемые устройства от Apple

Оказалось, что чаще всего в магазинах Apple клиенты приобретают смарт-часы Apple Watch Series 4 GPS 44mm Space Grey, а они и стали самыми продаваемыми.
Обновлено в 06:06
Путешествия

Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов

Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.
Обновлено в 08:52
Футбол

Ахмат — Локомотив 1:3

Обновлено в 14:26
Общество

Познер назвал книги, которые взял бы на необитаемый остров

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о произведениях, без которых он бы не смог прожить на необитаемом острове.
Обновлено в 07:24
Футбол

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 2:1

Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие

МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 11:36
Кино

Тизер нового эпизода «Звездных войн» появился в Сети

Девятый эпизод фантастической киносаги «Звездные войны» получил название «Восхождение Скайуокера».
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Единоборства

Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Во Франции прошли протесты «жёлтых жилетов»

В субботу, 13 апреля во Франции прошли 22-е по счёту акции «жёлтых жилетов».
Обновлено в 10:25
Происшествия

Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала

Обновлено в 10:53
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом

Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня, сообщает портал Medical Xpress.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Полиция Лондона не считает инцидент у посольства Украины терактом

Инцидент в Лондоне, во время которого водитель протаранил несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль посла, не связан с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное столичной полицией.
Обновлено в 11:11
Политика

Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза в 2014-2015 годах не являлся в военкомат по повесткам, он годен к прохождению службы, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Елизавета Сергеевна Туктамышева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, чемпионка мира 2015, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года, чемпионка Европы 2015, чемпионка России 2013, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013, победительница финала Гран-при сезона 2014/2015, чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр, серебряный призёр финала Гран-при 2010 года среди юниоров, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное