Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМRT на русском 05:45
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. По итогам проката россиянка получила от судей 153,89 балла. Второй стала американка Бради Теннелл с результатом 150,83 балла.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Командный чемпионат мира – это не подачка для Туктамышевой. Здесь должны выступать сильнейшие – Загитова и Медведева
Спорт день за днемвчера в 10:17
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:52, Ашберн
Авто
Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
Обновлено в 01:13
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Политика
В Судане отменили чрезвычайное положение и комендантский час
Новый глава Переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан объявил об отмене введенных ранее советом комендантского часа и ЧП.
Обновлено в 09:57
Футбол
Нападающий ЦСКА Нисимура получил перелом скуловой кости
Нападающий московского ЦСКА Такума Нисимура в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3) получил перелом левой скуловой кости.
Обновлено в 13:37
Общество
Акция «Тотальный диктант» прошла в Таллине
Обновлено в 11:16
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Футбол
Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург»
Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 07:22
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Украинский военный прострелил ногу издевавшемуся над ним командиру
Как рассказал на брифинге в ЛуганскИнформЦентре официальный представитель Народной милиции (оборонного ведомства) самопровозглашенной Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко, рядовой Скичко, устав от издевательств, прострелил ногу начальнику штаба батальона.
Обновлено в 08:41
Авто
Самая дешевая Ferrari в мире появилась в продаже
На одной из торговых площадок Лос-Анджелеса выставлен на продажу суперкар Ferrari Mondial.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Япония выразила протест США после убийства женщины на Окинаве
МИД Японии высказал протест послу США в стране из-за убийства женщины американским солдатом на острове Окинава.
Обновлено в 06:22
Гаджеты
Названы самые продаваемые устройства от Apple
Оказалось, что чаще всего в магазинах Apple клиенты приобретают смарт-часы Apple Watch Series 4 GPS 44mm Space Grey, а они и стали самыми продаваемыми.
Обновлено в 06:06
Путешествия
Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов
Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.
Обновлено в 08:52
Футбол
Ахмат — Локомотив 1:3
Обновлено в 14:26
Общество
Познер назвал книги, которые взял бы на необитаемый остров
Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о произведениях, без которых он бы не смог прожить на необитаемом острове.
Обновлено в 07:24
Футбол
Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 2:1
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей
Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море
Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 11:36
Кино
Тизер нового эпизода «Звездных войн» появился в Сети
Девятый эпизод фантастической киносаги «Звездные войны» получил название «Восхождение Скайуокера».
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Единоборства
Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой
Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Во Франции прошли протесты «жёлтых жилетов»
В субботу, 13 апреля во Франции прошли 22-е по счёту акции «жёлтых жилетов».
Обновлено в 10:25
Происшествия
Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 10:53
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня, сообщает портал Medical Xpress.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Полиция Лондона не считает инцидент у посольства Украины терактом
Инцидент в Лондоне, во время которого водитель протаранил несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль посла, не связан с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное столичной полицией.
Обновлено в 11:11
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза в 2014-2015 годах не являлся в военкомат по повесткам, он годен к прохождению службы, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27