Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМRT на русском 05:45
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. По итогам проката россиянка получила от судей 153,89 балла. Второй стала американка Бради Теннелл с результатом 150,83 балла.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Политика
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
Общество
КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ
Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия
В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
Единоборства
Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой
Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Авто
Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Военный ВСУ прострелил ногу командиру, не вытерпев издевательств
Рядовой ВСУ прострелил ногу начальнику штаба батальона в зоне оккупационной операции, устав от издевательств с его стороны.
Обновлено в 08:45
Футбол
ЦСКА дома вдесятером проиграл «Оренбургу»
Обновлено в 09:50
Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Появилось видео взлета Су-27СМ во время ливня
Российские истребители Су-27СМ продемонстрировали взлет во время сильного ливня в рамках тренировки на фоне учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 06:43
Автоспорт
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая «Формулы-1»
Завершилась квалификация Гран-при Китая "Формулы-1". Поул-позицию завоевал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.
Обновлено в 04:51
Гаджеты
Названы самые продаваемые устройства Apple
Сеть монобрендовых магазинов техники Apple Сsтоrе проанализировала продажи устройств Apple за I квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено 11 апреля в 13:00
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Финансы
Силуанов: Россия создает экономику с опорой на собственные силы
Россия создала большие резервы, бюджет в плюсе, страна не нуждается в заимствованиях — в общем, подготовились к любому сценарию, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:45
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Кино
Фильм Павла Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая
Ещё пару дней назад были налицо все признаки, что спорный фильм Павла Лунгина о войне в Афганистане всё-таки выйдет в прокат 9 мая – несмотря на негативную реакцию ветеранов.
Обновлено в 04:12
Спорт
Гимнаст Аблязин завоевал золото в упражнении на кольцах на ЧЕ
Обновлено в 09:54
Политика
Германия отдала важную для новой церкви Украины грамоту Петра I
В Киеве считают это свидетельством сильных опасений Москвы в то время потерять Киевскую метрополию в свете «давнего стремления» Украины создать независимую церковь, чего удалось добиться только в начале 2019 года.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Игорь Крутой: «Перед сложной операцией думал, что будет с родными, если меня не станет»
Обновлено в 10:00
Здоровье
Дачников предупреждают о мышиной лихорадке с летальным исходом
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, ГЛПС – острое инфекционное заболевание с поражением почек и кровеносных сосудов, а также выраженной интоксикацией.
Обновлено в 06:56
Финансы
Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе
Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Котенок выжил после получасовой стирки в машинке
Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла стирки в стиральной машине.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Петербурге полиция изъяла 160 тысяч поддельных учебников
Ущерб от деятельности книжных пиратов составил около миллиона рублей, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 09:27