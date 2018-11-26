Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева в интервью РИА Новости объяснила, почему после Игр в Пхенчхане ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

с чего всё началось

Серебряный призёр Олимпиады — 2018, российская фигуристка Евгения Медведева, которая перешла в группу канадского специалиста Брайана Орсера, рассказала, почему она ушла от прежнего тренера — Этери Тутберидзе.

Фигуристка Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе

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