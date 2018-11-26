Спорт

Фигуристка Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе
RT на русском
02:22

Серебряный призёр Олимпиады — 2018, российская фигуристка Евгения Медведева, которая перешла в группу канадского специалиста Брайана Орсера, рассказала, почему она ушла от прежнего тренера — Этери Тутберидзе.
RT на русском02:22
с чего всё началось

Медведева озвучила причины ухода от Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева в интервью РИА Новости объяснила, почему после Игр в Пхенчхане ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
РИА Новости01:40

Подробнее о событии

Медведева объяснила, зачем она ушла от тренера Тутберидзе

NewInform03:01

Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе

Главный региональный02:42

Фигуристка Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе

RT на русском02:22

Медведева: надоело уклоняться от ответа, почему не пришла с букетом к Тутберидзе

РИА Новости01:54

Фигуристка Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе

BFM.ru02:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Футбол

«Зенит» стал самой посещаемой командой первого круга РПЛ

Питерский «Зенит» стал самым посещаемым клубом первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 02:23
Хоккей

Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Обновлено в 01:36
Футбол

Де Хеа принял решение покинуть «Манчестер Юнайтед»

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа принял решение сменить команду по окончанию текущего сезона.
Обновлено в 02:59
Футбол

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

Обновлено в 00:46
Футбол

«Милан» интересуется тремя игроками «Челси»

Сразу три игрока «Челси» попали в сферу интересов «Милана».
Обновлено в 02:40
Автоспорт

В голосовании за звание гонщика дня Сироткин занял второе место

Обновлено в 02:39
Баскетбол

«Филадельфия» и «Нью-Йорк» одержали выездные победы

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19 Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бруклина» Д'Анджело Расселл, в активе которого 38 очков, 8 подборов и 8 передач.
Обновлено в 02:57
Спорт

Медведева заявила, что у нее не было никакого конфликта с Загитовой

Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева в интервью РИА Новости заявила, что у нее не было никакого конфликта с чемпионкой Олимпийских игр 2018 года Алиной Загитовой.
Обновлено в 02:52
Футбол

Тульский «Арсенал» на выезде уступил «Краснодару»

Обновлено в 02:37
Футбол

Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1

«Марсель» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном».
Обновлено в 00:30
Футбол

Индзаги: «Знали, что „Милан“ будет сидеть в защите и выжидать»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итоги домашнего матча 13-го тура Серии А с «Миланом».
Обновлено в 02:21
Теннис

Янник Ноа: Никому в раздевалке не нравился Джимми Коннорс

Капитан сборной Франции в "Кубке Дэвиса" Янник Ноа рассказал, кого считает худшим игроком в истории.
Обновлено в 02:29
Единоборства

Шотландский боксер продает чемпионский пояс, чтобы купить подарок сыну

Шотландский боксер Ронни Кларк выставил на продажу чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) во втором полулегком весе, который он выиграл в феврале.
Обновлено в 02:35
Футбол

Леандро Паредес поблагодарил болельщиков за титул игрока месяца

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес поблагодарил болельщиков клуба, признавших его лучшим игроком месяца в октябре.
Обновлено в 00:55
Футбол

«Дженоа» и «Сампдория» сыграли вничью в 13-м туре серии А

В матче 13-го тура чемпионата Италии Дженоа на своем поле сыграл вничью с Сампдорией 1:1.
Обновлено вчера в 16:59
ещё по теме
Этери Георгиевна Тутберидзе
Российский тренер
Российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. Заслуженный тренер России. В качестве тренера Тутберидзе подготовила победительницу XXII Олимпийских игр Юлию Липницкую, победительницу XXIII Олимпийских игр Алину Загитову, серебряного призёра XXIII Олимпийских игр и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Брайан Орсер
Канадский фигурист
Канадский фигурист, выступавший в одиночном катании, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира 1987 года. В 1988 году Орсер удостоился чести нести флаг страны на открытии Олимпийских игр в Калгари. В настоящее время работает тренером. С 2009 года входит в Зал славы мирового фигурного катания.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное