Спорт
Серебряный призёр Олимпиады — 2018, российская фигуристка Евгения Медведева, которая перешла в группу канадского специалиста Брайана Орсера, рассказала, почему она ушла от прежнего тренера — Этери Тутберидзе.
RT на русском02:22
с чего всё началось
Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева в интервью РИА Новости объяснила, почему после Игр в Пхенчхане ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.РИА Новости01:40
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