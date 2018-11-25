После неудачи на выступлении в Гренобле фигуристка Евгения Медведева рассказала, что тяжело переживает негатив и осуждение в ее адрес. Фигуристка рассказала, что в последнее время испытывает психологическое давление со стороны окружающих людей.

Фигуристка Медведева пожаловалась на ненависть и давление

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