Спорт
Фигуристка Медведева пожаловалась на ненависть и давление
Фигуристка Медведева пожаловалась на ненависть и давлениеНТВ03:26
После неудачи на выступлении в Гренобле фигуристка Евгения Медведева рассказала, что тяжело переживает негатив и осуждение в ее адрес. Фигуристка рассказала, что в последнее время испытывает психологическое давление со стороны окружающих людей.
НТВ03:26
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Медведева призналась, что не ожидала столько ненависти после ухода от Тутберидзе к Орсеру
Sport24.ruвчера в 20:21
Медведева призналась, что не ожидала столь большого количества негатива в свой адрес
RT на русскомвчера в 16:41
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Футбол
Тевес назвал позором ситуацию с переносом финала Кубка Либертадорес
Аргентинский футболист клуба "Бока Хуниорс" Карлос Тевес заявил, что считает позором ситуацию перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейтом", которая привела к переносу игры.
Обновлено в 05:23
Спорт
Евгения Медведева в финал Гран-при не отобралась
На шестом этапе серии в Гренобле серебряный призер Игр-2018 стала четвертой Фигуристка Евгения Медведева заняла на заключительном этапе серии Гран-при во Франции лишь четвертое место и потеряла шанс выступить в финале Гран-при 6-9 декабря в Ванкувере.
Обновлено в 05:26
Футбол
Глушаков и Ещенко выйдут в стартовом составе «Спартака» в первом матче Кононова
Обновлено в 05:23
Хоккей
Лайне забросил пять шайб «Сент-Луису» и повторил достижение Гретцки
Встреча завершилась со счетом 4:8. В составе гостей пять шайб забросил 20-летний финский форвард Патрик Лайне.
Обновлено в 05:14
Единоборства
Лебедев нанес Уилсону первое поражение в карьере
Майк Уилсон размочил статистику первым проигрышем на профессиональном ринге, а побед у 35-летнего спортсмена 19 (8 – нокаутом).
Обновлено в 03:59
Хоккей
«Куньлунь» победил «Сочи» в матче КХЛ, Юйэнь провел сотую игру в лиге
Хоккеисты китайского "Куньлуня" обыграли "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Обновлено в 05:26
Футбол
Эрнесто Вальверде: «„Атлетико“ претендует на победу во всех турнирах»
Не знаю, кто наш главный противник в чемпионской гонке, но "Атлетико" претендует на победу во всех турнирах. Эта команда отлично защищается.
Обновлено в 04:56
Спорт
Российские конькобежцы взяли золото в командном спринте на этапе КМ
Обновлено в 05:10
Футбол
Бонуччи: «Подписав Роналду, „Ювентус“ получил лучшего футболиста мира»
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировав победу в матче с командой СПАЛ в рамках 13-го тура Серии А (2:0). Авторами забитых мячей стали форварды Марио Манджукич и Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:52
Хоккей
«Авангард» пригласил Наталию Орейро на новогодний корпоратив
Омский «Авангард» в своём «твиттере» предложил выступить на своем новогоднем корпоративе знаменитой уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро.
Обновлено в 05:10
Автоспорт
Гоночная команда «Русское время» сменит владельца и название
Обновлено в 05:25
Футбол
Тренер «Боруссии» назвал претендентов на чемпионство в бундеслиге
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр считает, что несколько команд смогут навязать борьбу «Баварии» в бундеслиге и побороться за чемпионский титул в сезоне-2018/19.
Обновлено в 04:38
Футбол
Лучано Спаллетти: «„Интер“ забыл о поражении в Бергамо»
"Интер" в 13-м туре серии А дома разгромил "Фрозиноне" (3:0). Миланский клуб сделал выводы из поражения в прошлом туре от "Аталанты" (1:4).
Обновлено в 04:12
Футбол
Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии.
Обновлено в 02:45
Футбол
«Зенит» закрыл крышу стадиона перед игрой с «Ростовом»
В воскресенье в Санкт-Петербурге состоится матч 15-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов».
Обновлено в 03:46