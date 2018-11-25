Спорт

Фигуристка Медведева пожаловалась на ненависть и давление
НТВ
03:26

После неудачи на выступлении в Гренобле фигуристка Евгения Медведева рассказала, что тяжело переживает негатив и осуждение в ее адрес. Фигуристка рассказала, что в последнее время испытывает психологическое давление со стороны окружающих людей.
НТВ03:26

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Евгения Медведева признала, что не ожидала такой волны негатива после поражения

ТК Звезда04:49

Фигуристка Медведева пожаловалась на ненависть и давление

НТВ03:26

«Многие добиваются того, чтобы мне стало невозможно жить». Медведева – о негативе и ненависти

Sports.ru05:20

Медведева не ожидала ненависти в свой адрес

Нева Спорт00:15

Евгения Медведева: я не ожидала такого количества негатива и ненависти

Вести.Ruвчера в 21:57

Медведева призналась, что не ожидала столько ненависти после ухода от Тутберидзе к Орсеру

Sport24.ruвчера в 20:21

Медведева призналась, что не ожидала столь большого количества негатива в свой адрес

RT на русскомвчера в 16:41
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Футбол

Тевес назвал позором ситуацию с переносом финала Кубка Либертадорес

Аргентинский футболист клуба "Бока Хуниорс" Карлос Тевес заявил, что считает позором ситуацию перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейтом", которая привела к переносу игры.
Обновлено в 05:23
Спорт

Евгения Медведева в финал Гран-при не отобралась

На шестом этапе серии в Гренобле серебряный призер Игр-2018 стала четвертой Фигуристка Евгения Медведева заняла на заключительном этапе серии Гран-при во Франции лишь четвертое место и потеряла шанс выступить в финале Гран-при 6-9 декабря в Ванкувере.
Обновлено в 05:26
Футбол

Глушаков и Ещенко выйдут в стартовом составе «Спартака» в первом матче Кононова

Обновлено в 05:23
Хоккей

Лайне забросил пять шайб «Сент-Луису» и повторил достижение Гретцки

Встреча завершилась со счетом 4:8. В составе гостей пять шайб забросил 20-летний финский форвард Патрик Лайне.
Обновлено в 05:14
Единоборства

Лебедев нанес Уилсону первое поражение в карьере

Майк Уилсон размочил статистику первым проигрышем на профессиональном ринге, а побед у 35-летнего спортсмена 19 (8 – нокаутом).
Обновлено в 03:59
Хоккей

«Куньлунь» победил «Сочи» в матче КХЛ, Юйэнь провел сотую игру в лиге

Хоккеисты китайского "Куньлуня" обыграли "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Обновлено в 05:26
Футбол

Эрнесто Вальверде: «„Атлетико“ претендует на победу во всех турнирах»

Не знаю, кто наш главный противник в чемпионской гонке, но "Атлетико" претендует на победу во всех турнирах. Эта команда отлично защищается.
Обновлено в 04:56
Спорт

Российские конькобежцы взяли золото в командном спринте на этапе КМ

Обновлено в 05:10
Футбол

Бонуччи: «Подписав Роналду, „Ювентус“ получил лучшего футболиста мира»

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировав победу в матче с командой СПАЛ в рамках 13-го тура Серии А (2:0). Авторами забитых мячей стали форварды Марио Манджукич и Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:52
Хоккей

«Авангард» пригласил Наталию Орейро на новогодний корпоратив

Омский «Авангард» в своём «твиттере» предложил выступить на своем новогоднем корпоративе знаменитой уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро.
Обновлено в 05:10
Автоспорт

Гоночная команда «Русское время» сменит владельца и название

Обновлено в 05:25
Футбол

Тренер «Боруссии» назвал претендентов на чемпионство в бундеслиге

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр считает, что несколько команд смогут навязать борьбу «Баварии» в бундеслиге и побороться за чемпионский титул в сезоне-2018/19.
Обновлено в 04:38
Футбол

Лучано Спаллетти: «„Интер“ забыл о поражении в Бергамо»

"Интер" в 13-м туре серии А дома разгромил "Фрозиноне" (3:0). Миланский клуб сделал выводы из поражения в прошлом туре от "Аталанты" (1:4).
Обновлено в 04:12
Футбол

Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии.
Обновлено в 02:45
Футбол

«Зенит» закрыл крышу стадиона перед игрой с «Ростовом»

В воскресенье в Санкт-Петербурге состоится матч 15-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов».
Обновлено в 03:46
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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, серебряный призёр Командного кубка мира 2017 года. Двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов. Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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