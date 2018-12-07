Спорт

Трусова: Покажу максимум в произвольной программе
Нева Спорт
05:00

Фигуристка пообещала показать свой максимум в произвольной программе, которая состоится 9 декабря. Напомним, Трусова идёт на втором месте после короткой программы, уступая своей одногруппнице Алёне Косторной.
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