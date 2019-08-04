Футбол
Фигуристка Константинова сходила на матч «Зенит» — «Краснодар»Нева Спорт 07:32
Российская фигуристка-одиночница Станислава Константинова посетила матч петербургского «Зенита» и «Краснодара» в рамках чемпионата России по футболу. Встреча прошла вчера, 3 августа, на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1.
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