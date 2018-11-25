Спорт

Фигуристка Евгения Медведева не прошла в финал Гран-при
Газета.Ru
вчера в 18:25

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Медведева не смогла выйти в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. В соревнованиях одиночниц Россию представят Елизавета Тухтамышева, Алина Загитова и Софья Самодурова.
Газета.Ruвчера в 18:25
Евгения Медведева
Это исключительно ментальная проблема. Я признаю свои ошибки, я не тот человек, который отнекивается. Я признаю свою слабость - она в голове.
— Евгения Медведева, российская фигуристкаАргументы недели вчера в 23:14

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