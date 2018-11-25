Спорт
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Медведева не смогла выйти в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. В соревнованиях одиночниц Россию представят Елизавета Тухтамышева, Алина Загитова и Софья Самодурова.
Газета.Ru18:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 21:48, Ашберн
Футбол
Финал футбольного Кубка Либертадорес перенесен из-за беспорядков
Обновлено в 21:01
Футбол
«Барселона» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Атлетико»
Обновлено в 21:31
Единоборства
WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым
WBA выпустил резолюцию о том, что Усик и Лебедев обязаны провести бой до 10 марта 2019 года, — сказал Корнилов.
Обновлено в 20:15
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ
«Ювентус» на своем поле добился победы над клубом СПАЛ в 13-м туре серии А. Первый мяч на 29-й минуте забил португальский нападающий хозяев Криштиану Роналду, ассистировал ему при этом Миралем Пьянич.
Обновлено в 18:55
Футбол
«Монако» с Головиным в составе обыграл «Кан» в чемпионате Франции
Футболисты "Монако" на выезде обыграли "Кан" в 14-м туре чемпионата Франции.
Обновлено в 21:38
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Челси» и вышел на третье место в АПЛ
Обновлено в 16:24
Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ
Обновлено в 21:40
Хоккей
ЦСКА в третий раз подряд обыграл СКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ
Московский ЦСКА со счетом 3:1 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 19:23
Футбол
«Рубин» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей
«Рубин», не удержавший преимущество, продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей.
Обновлено в 19:22
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл последнюю квалификацию 2018 в Абу-Даби
Бесспорным лидером последнего сезона удалось стать Льюису Хэмилтону, который оторвался от соперников, показав серьезный результат.
Обновлено в 15:02
Футбол
«Шальке» забил пять мячей «Нюрнбергу»
«Шальке» оказался сильнее «Нюрнберга» в матче 12-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 15:03
Спорт
Большунов выиграл спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам
Обновлено в 18:56
Футбол
Хет-трик Лукебакио принес «Фортуне» ничью в матче с «Баварией»
"Бавария" не смогла удержать победу и сыграла вничью с "Фортуной" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 3:3. В составе мюнхенцев дубль оформил Томас Мюллер, еще один гол на счету у Никласа Зюле.
Обновлено в 13:25
Футбол
«Ливерпуль» в меньшинстве разгромил «Уотфорд»
"Ливерпуль" нанес разгромное поражение "Уотфорду" в матче 13-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:43
Футбол
Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг»
23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.
Обновлено в 17:08