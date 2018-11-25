"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Медведева не смогла выйти в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. В соревнованиях одиночниц Россию представят Елизавета Тухтамышева, Алина Загитова и Софья Самодурова.

Фигуристка Евгения Медведева не прошла в финал Гран-при

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