Спорт
Фигуристка Евгения Медведева не прошла в финал Гран-при
Фигуристка Евгения Медведева не прошла в финал Гран-приГазета.Ru18:25
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Медведева не смогла выйти в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. В соревнованиях одиночниц Россию представят Елизавета Тухтамышева, Алина Загитова и Софья Самодурова.
Газета.Ru18:25
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