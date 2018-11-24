Спорт
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Медведева не смогла выйти в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. В соревнованиях одиночниц Россию представят Елизавета Тухтамышева, Алина Загитова и Софья Самодурова.
Газета.Ruвчера в 18:25
Да, очень сильно хотелось откатать качественно. Да, мозг отпустила, абсолютно не думала. Да, в программе сдалась. Признаю свои ошибки, я не тот человек, который отнекивается. Я признаю свою слабость - она в голове.
— Евгения Медведева, российская фигуристкаИнтересант 01:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
Футбол
Финал футбольного Кубка Либертадорес перенесли из-за беспорядков
Обновлено в 02:27
Единоборства
Бивол защитил титул WBA, победив Паскаля
Россиянин Дмитрий Бивол одержал победу над канадцем Жаном Паскалем в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Хоккей
Лайне забросил пять шайб «Сент-Луису» и повторил достижение Гретцки
Обновлено в 02:07
Футбол
Диего Симеоне: «„Атлетико“ играет в одном стиле семь лет»
Обновлено в 02:08
Футбол
Анри назвал победу «Монако» над «Каном» облегчением
Главный тренер "Монако" Тьерри Анри прокомментировал матч против "Кана" в рамках 14-го тура чемпионата Франции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:16
Футбол
Кононов о первом матче со «Спартаком» и новой философии клуба
Обновлено в 02:16
Футбол
Серхио Рамос: «Реал» не проявил должного отношения к матчу с «Эйбаром»
Обновлено в 01:02
Футбол
«Тоттенхэм» нанес «Челси» первое поражение в чемпионате
"Тоттенхэм" нанес "Челси" первое поражение в сезоне, а сам выиграл в тртий раз подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
Обновлено вчера в 16:24
Баскетбол
44 очка Дюранта принесли «Голден Стэйт» победу над «Сакраменто»
Обновлено в 01:44
Футбол
«Бавария» упустила победу над «Фортуной» в чемпионате Германии
Мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с "Фортуной" из Дюссельдорфа в матче 12-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:10
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при при Абу-Даби
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации на заключительном 21-м этапе чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Абу-Даби.
Обновлено в 02:23
Футбол
Тренер «Боруссии» назвал претендентов на чемпионство в бундеслиге
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр считает, что несколько команд смогут навязать борьбу «Баварии» в бундеслиге и побороться за чемпионский титул в сезоне-2018/19.
Обновлено в 02:01
Футбол
«Рубин» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей
«Рубин», не удержавший преимущество, продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей.
Обновлено в 00:04
Хоккей
Главный тренер СКА прокомментировал итоги матча чемпионата КХЛ
Подопечные Ильи Воробьева потерпели поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:3. Комментируя эту ситуацию главный тренер уточнил, что команда не смога набрать очки из-за «необязательных ошибок», при этом он обратил внимание на то, что хоккеисты СКА достойно работали и бились за победу.
Обновлено вчера в 23:51
Спорт
Бриньоне выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в США
Обновлено в 01:22