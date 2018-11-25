Спорт

Фигуристка Евгения Медведева не прошла в финал Гран-при
Газета.Ru
18:25

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Медведева не смогла выйти в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. В соревнованиях одиночниц Россию представят Елизавета Тухтамышева, Алина Загитова и Софья Самодурова.
Газета.Ru18:25

Подробнее о событии

«Сейчас важно не впадать в депрессию и пахать на тренировках». Авербух — о непопадании Медведевой в финал Гран‐при

Телеканал 360°16:15

Евгения Медведева не смогла отобраться в Финал Гран-при

РИА Новости15:01

Медведева стала четвёртой во Франции и не сумела выйти в финал Гран-при

Чемпионат14:58

Российская фигуристка Медведева не смогла пробиться в финал Гран-при

ТАСС14:49

Евгения Медведева: «Я признаю свои ошибки. Моя слабость — в голове»

Матч ТВ15:46

Фигуристка Евгения Медведева не прошла в финал Гран-при

Газета.Ru18:25

Крах Медведевой. Что это было?

Спорт-Экспресс18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
Футбол

Финал Кубка Либертадорес перенесен на воскресенье из-за беспорядков

Обновлено в 18:39
Футбол

«Барселона» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Атлетико»

Обновлено в 18:26
Хоккей

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ

Обновлено в 18:18
Футбол

«Монако» с Головиным в составе обыграл «Кан» в чемпионате Франции

Футболисты "Монако" на выезде обыграли "Кан" в 14-м туре чемпионата Франции.
Обновлено в 17:43
Единоборства

Устинов проиграл Хантеру техническим нокаутом

В восьмом раунде Устинов побывал в нокдауне. А в девятом раунде Бой был завершен после того, как Александру засчитали технический нокаут.
Обновлено в 18:35
Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ

«Ювентус» на своем поле добился победы над клубом СПАЛ в 13-м туре серии А. Первый мяч на 29-й минуте забил португальский нападающий хозяев Криштиану Роналду, ассистировал ему при этом Миралем Пьянич.
Обновлено в 17:23
Футбол

«Тоттенхэм» нанес «Челси» первое поражение в чемпионате

"Тоттенхэм" нанес "Челси" первое поражение в сезоне, а сам выиграл в тртий раз подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
Обновлено в 16:24
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ

Московский ЦСКА выиграл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА.
Обновлено в 16:12
Футбол

«Енисей» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Красноярский "Енисей" переиграл московское "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России.
Обновлено в 14:42
Спорт

Большунов выиграл спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Обновлено в 17:21
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл последнюю квалификацию 2018 в Абу-Даби

Бесспорным лидером последнего сезона удалось стать Льюису Хэмилтону, который оторвался от соперников, показав серьезный результат.
Обновлено в 15:02
Футбол

«Шальке» забил пять мячей «Нюрнбергу»

«Шальке» оказался сильнее «Нюрнберга» в матче 12-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 15:03
Футбол

«Бавария» сыграла вничью с «Фортуной», ведя в счете в два мяча

«Бавария» набрала 21 очко и занимает 5-е место в Бундеслиге. На счету «Фортуны» 9 очков и 17-я позиция.
Обновлено в 16:28
Футбол

Мата провёл юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед»

В матче 13-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" дома сыграл вничью с "Кристал Пэлас".
Обновлено в 14:43
Футбол

Курбан Бердыев: «„Анжи“ использовал свою единственную возможность»

«Анжи» использовал свою единственную возможность. Команда нанесла 22 удара по воротам, но в створ только один.
Обновлено в 15:35
ещё по теме
Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, серебряный призёр Командного кубка мира 2017 года. Двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов. Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное