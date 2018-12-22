Спорт

Фигуристка Алина Загитова осталась без медали на чемпионате России
Газета.Ru
13:45

Анна Щербакова одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске, сообщает ТАСС. По сумме произвольной и короткой программе 15-летняя спортсменка набрала 229,78 балла, она оторвалась от занявшей второе место Александры Трусовой на 0,07 балла.
Газета.Ru13:45

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Загитова не вышла к прессе после пятого места на чемпионате России по фигурному катанию

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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Победительница юниорского финала Гран-при 2017 года. Чемпионка мира среди юниоров 2018 года.
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