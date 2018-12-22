Спорт
Фигуристка Алина Загитова осталась без медали на чемпионате России
Фигуристка Алина Загитова осталась без медали на чемпионате РоссииГазета.Ru13:45
Анна Щербакова одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске, сообщает ТАСС. По сумме произвольной и короткой программе 15-летняя спортсменка набрала 229,78 балла, она оторвалась от занявшей второе место Александры Трусовой на 0,07 балла.
Газета.Ru13:45
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