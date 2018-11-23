Российский фигурист Александр Самарин занял промежуточное второе место после короткой программы на этапе серии Гран-при во французском Гренобле. Он признался, что недоволен своим выступлением.

Спорт Спорт Евгения Медведева рискует не попасть в финал Гран-при

Футбол Футбол Геркус: не забиваем своё и получаем обиднейшее поражение дома Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус на своей странице в "Инстаграме" прокомментировал поражение в домашнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (1:2).

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