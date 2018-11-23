Спорт
Фигурист Самарин остался недовольным короткой программой во Франции
Фигурист Самарин остался недовольным короткой программой во ФранцииРоссийская газета14:59
Российский фигурист Александр Самарин занял промежуточное второе место после короткой программы на этапе серии Гран-при во французском Гренобле. Он признался, что недоволен своим выступлением.
Российская газета14:59
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