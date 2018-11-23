Спорт

Фигурист Самарин остался недовольным короткой программой во Франции
Российская газета
14:59

Российский фигурист Александр Самарин занял промежуточное второе место после короткой программы на этапе серии Гран-при во французском Гренобле. Он признался, что недоволен своим выступлением.
Российская газета14:59

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Sport24.ru14:15

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Фигурист Самарин — второй после короткой программы на Гран-при Франции

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Самарин идет вторым после короткой программы на этапе Гран-при во Франции

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