Спорт
Фигурист Самарин: «Допустил несколько ошибок, есть над чем работать»
Фигурист Самарин: «Допустил несколько ошибок, есть над чем работать»Sport24.ru12:39
Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал свое выступление в короткой программе на французском этапе Гран-при. Самарин набрал 90,86 балла и стал вторым. Первое место занял американец Джейсон Браун (96,41).
Sport24.ru12:39
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