Спорт

Фигурист Максим Ковтун завершил карьеруВести ФМ 07:51

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун завершил профессиональную карьеру. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсмена Елена Буянова. Сам Ковтун заявил, что «фигурное катание не должно становиться гладиаторским боем».
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Татьяна Тарасова
Я не могу относиться к этому равнодушно, потому что Ковтун — это и наши имена. Имена тренеров, которые с ним работали, и получается так, что мы ничего не смогли сделать. А фото старое — начало, надежды. Удачи тебе, Максим.
— Татьяна Тарасова, тренерЭкспресс газета 09:53

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Российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира, бронзовый призёр европейского чемпионата 2016 года. Победитель финала Гран-при среди юниоров сезона 2012-2013. Четырёхкратный чемпион России 2014, 2015, 2016 и 2019 годов. Мастер спорта России международного класса.
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