Спорт
Фигурист Максим Ковтун завершил карьеруВести ФМ 07:51
Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун завершил профессиональную карьеру. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсмена Елена Буянова. Сам Ковтун заявил, что «фигурное катание не должно становиться гладиаторским боем».
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Я не могу относиться к этому равнодушно, потому что Ковтун — это и наши имена. Имена тренеров, которые с ним работали, и получается так, что мы ничего не смогли сделать. А фото старое — начало, надежды. Удачи тебе, Максим.
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«Он ничего не показал». Урманов резко прокомментировал завершение карьеры Ковтуна
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