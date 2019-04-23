Спорт

Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьерыГазета.Ru 07:08

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун заявил о завершении карьеры, передает РИА "Новости". Летом фигуристу исполнится 24 года.
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Татьяна Тарасова
Я не могу относиться к этому равнодушно, потому что Ковтун — это и наши имена. Имена тренеров, которые с ним работали, и получается так, что мы ничего не смогли сделать. А фото старое — начало, надежды. Удачи тебе, Максим.
— Татьяна Тарасова, тренерЭкспресс газета 09:53

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Российский фигурист
Российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира, бронзовый призёр европейского чемпионата 2016 года. Победитель финала Гран-при среди юниоров сезона 2012-2013. Четырёхкратный чемпион России 2014, 2015, 2016 и 2019 годов. Мастер спорта России международного класса.
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