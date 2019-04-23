Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьерыГазета.Ru 07:08

Я не могу относиться к этому равнодушно, потому что Ковтун — это и наши имена. Имена тренеров, которые с ним работали, и получается так, что мы ничего не смогли сделать. А фото старое — начало, надежды. Удачи тебе, Максим.

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун заявил о завершении карьеры, передает РИА "Новости". Летом фигуристу исполнится 24 года.

Экономика Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года по новой методике, пишет ТАСС.

Политика На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в Киеве Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о «признании незаконной приватизации» кондитерской фабрики им. Карла Маркса действующим президентом Украины Петром Порошенко, сообщается на сайте политического объединения.

Политика Путин наградил орденом Дружбы главу Международной организации труда Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда Гая Райдера, сообщает пресс-служба Кремля.

Транспорт ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.

Армия и оружие Носитель «Посейдона» спущен на воду Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.

Футбол Сарри удалили в концовке матча «Челси» – «Бернли» «Челси» потерял очки в домашнем матче 35-го тура АПЛ, сыграв вничью с «Бернли» – 2:2. Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри был удален в концовке встречи.

Общество В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Происшествия Тонны воды обрушились с крыши небоскреба в Маниле Наверху здания — на высоте 181 метр расположен бассейн. В нем и расплескалась вода в результате землетрясения и хлынула мощными потоками.

Общество Мизулина обратилась к юристам после искажения ее слов рядом СМИ «Вчера в ряде СМИ распространились публикации, сообщающие неверную информацию о содержании выступления сенатора Елены Мизулиной в ходе Х Форума безопасного интернета», — сказано в сообщении пресс-службы парламентария.

Гаджеты NVIDIA официально представила видеокарту GeForce GTX 1650 за $149 О производительности новинки NVIDIA говорит следующее: «Новая архитектура позволяет GeForce GTX 1650 превосходно справляться с современными играми со сложными шейдерами, её производительность в 2 раза больше, чем у GTX 950, и она на 70 % быстрее, чем GTX 1050 при разрешении 1080p».

Кино В сети появился новый трейлер «Годзилла 2: Король монстров» В сети появился финальный трейлер фильма "Годзилла 2: Король монстров". Видеоролик опубликован на официальном канале Warner Bros.

Космос Сегодня ночью в Туле возможно северное сияние Сегодня в Тульской области складываются уникальные условия для наблюдения северного сияния.

Политика Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков На прошлой неделе украинские власти обратились в Международный трибунал, потребовав немедленного освобождения Москвой моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Энергетика «Нафтогаз» согласился снизить цену газа украинцам Если же рыночная цена газа для промышленности превысит определенный кабинетом уровень, то цена для населения останется на этом уровне.

Происшествия Женщина очнулась после 27 лет комы В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.

Политика Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Кино Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов» Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».