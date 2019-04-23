Спорт

Фигурист Ковтун заявил о завершении карьерыИзвестия 07:05

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости». Ковтун, который сейчас учится на третьем курсе Института физкультуры, рассказал, что у него сейчас в приоритете учеба.
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Урманов о Ковтуне: он не показал в своей спортивной карьере ничего

РИА Новости14:19

Елена Радионова — о завершении карьеры Ковтуна: «Максим всех шокировал своим заявлением»

Матч ТВ13:18

Урманов: Ковтун не показал в своей карьере ничего, зачем его обсуждать?

Чемпионат10:53

Елена Радионова: «Думаю, Ковтун всех шокировал своим заявлением, потому что после перерыва он начал хорошо выступать»

Sports.ru13:19

«Ему придется встать по другую сторону борта и жизни». Дмитриев — о решении Ковтуна стать тренером

Телеканал 360°08:09

Траньков: «Не знаю, чем Ковтун будет заниматься, но он довольно талантливый парень»

Sport24.ru12:01

«Он ничего не показал». Урманов резко прокомментировал завершение карьеры Ковтуна

Спорт день за днем08:19
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 14:58, Ашберн
Происшествия

Директор колледжа, в котором надругались над студентом, уволен

Напомним, что в начале апреля стало известно о надругательстве над студентом колледжа его однокурсниками.
Обновлено в 07:55
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Культура

Третий в России IMAX Sapphire открывается во Владивостоке

МОСКВА, Кинобизнес сегодня — 27 апреля 2019 года состоится открытие третьего в России кинотеатра с премиальным залом IMAX Sapphire – на этот раз во Владивостоке.
Обновлено в 10:21
Экономика

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер».
Обновлено в 03:08
Политика

Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд

Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Россия подписала контракт на поставку бронемашин в Индонезию

Обновлено в 10:41
Политика

Меркель и Зеленский поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:32
Авто

Haval сертифицировал кроссовер F7 для России

В Открытой базе Росстандарта появились данные о получении компанией Haval ОТТС на кроссовер F7, собираться который будет в РФ.
Обновлено в 13:14
Культура

Более 5 млн человек приняли участие в акции «Библионочь» в России

Более 5 млн человек стали участниками социально-культурной акции "Библионочь", которая прошла во всех регионах России с 20 на 21 апреля, сообщается во вторник на сайте Минкультуры РФ.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Садальский раскритиковал Максима Галкина

Обновлено в 05:16
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Общество

Мэр Магнитогорска получил от главы области 560 обращений жителей

Обновлено в 13:40
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ

На российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни в Армении поставят многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»

Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Футбол

Адвокат Кокорина назвал расследование беззаконием

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что дело его подзащитного расследовалось вне требований закона.
Обновлено в 14:17
Общество

Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года

Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.
Обновлено в 08:52
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Авто

Представлен «стеклянный» рендер на Dodge Challenger Demon Hemi

Заднее стекло и багажник Challenger теперь полностью стеклянные, а мощный Hellcat V8 детально проработан.
Обновлено в 00:41
Футбол

Куртуа, вероятнее всего, покинет «Реал» летом

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа, скорее всего, покинет команду предстоящим летом, сообщает Es Radio.
Обновлено в 13:28
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Политика

Прокуратура взяла объяснения с чувашской пенсионерки, на которую жаловался глава региона из-за ее обращения к Путину

В Чувашии 78-летнюю активистку Тамару Манаеву вызвали в прокуратуру из-за ее видеообращения к президенту Владимиру Путину, сообщила сама пенсионерка «МБХ медиа».
Обновлено в 10:21
Авто

Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей

Обновлено в 05:13
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Больной раком Александр Беляев с трудом говорит

У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Политика

Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова

Обновлено в 14:15
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
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Максим Павлович Ковтун
Российский фигурист
Российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира, бронзовый призёр европейского чемпионата 2016 года. Победитель финала Гран-при среди юниоров сезона 2012-2013. Четырёхкратный чемпион России 2014, 2015, 2016 и 2019 годов. Мастер спорта России международного класса.
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