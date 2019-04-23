Фигурист Ковтун заявил о завершении карьерыИзвестия 07:05

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости». Ковтун, который сейчас учится на третьем курсе Института физкультуры, рассказал, что у него сейчас в приоритете учеба.

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