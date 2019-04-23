Спорт

Фигурист Ковтун заявил о завершении карьерыИзвестия 07:05

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости». Ковтун, который сейчас учится на третьем курсе Института физкультуры, рассказал, что у него сейчас в приоритете учеба.
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Алексей Мишин: Вернется ли Ковтун? Это удел только великих спортсменов

Советский спорт10:20

Ковтун завершил карьеру. Он сделал сильный шаг

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Большой талант и упущенные возможности: Максим Ковтун завершил карьеру

Матч ТВ11:38

«Ему придется встать по другую сторону борта и жизни». Дмитриев — о решении Ковтуна стать тренером

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РИА Новости07:00

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Sport24.ru10:58

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Sports.ru08:42
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Уважаемые коллеги, вопрос о воссоединении Крыма закрыт окончательно, нравится это кому-то или нет, — подчеркнул он.
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ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане

Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.
Обновлено в 11:02
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Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
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Во Владивосток доставили бронированный лимузин Ким Чен Ына

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Мотогонщик снял свое падение со скалы на видео

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Обновлено в 03:37
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить на 20 км/ч предельно допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей.
Обновлено в 08:29
Общество

В российских школах введут две новые должности

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Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
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Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
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Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.
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Спорт

Союз биатлонистов согласовал с Минспортом тренеров сборной России

Как сообщает официальный сайт организации, главным тренером мужской сборной команды в сезоне-2019/20 остаётся Анатолий Хованцев.
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Huawei P30 Pro отправляют данные пользователей на серверы в КНР

В ходе расследования выяснилось, что отправка личных данных со смартфона происходит в фоновом режиме на серверы, расположенные в КНР.
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РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

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Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
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Новый российский пистолет «Удав» прошел отстрел

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АвтоВАЗ объявил о старте продаж автомобилей марки Lada в Монголии — первый дилерский центр Волжского автозавода открылся в Улан-Баторе при участии местного партнера «Руссо Моторс».
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Новейший головной фрегат «Адмирал Горшков» возглавил строй иностранных кораблей на морском параде по случаю 70-летия ВМС Китая.
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Максим Павлович Ковтун
Российский фигурист
Российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира, бронзовый призёр европейского чемпионата 2016 года. Победитель финала Гран-при среди юниоров сезона 2012-2013. Четырёхкратный чемпион России 2014, 2015, 2016 и 2019 годов. Мастер спорта России международного класса.
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