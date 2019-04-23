Спорт

Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьерыRT на русском 07:14

Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
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Максим Ковтун
Я принял решение завершить карьеру. Не было какого-то длительного пути, длительных раздумий. Я просто вдруг очень отчетливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идет.
— Максим Ковтун, российский фигуристНТВ 07:10

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Максим Павлович Ковтун
Российский фигурист
Российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира, бронзовый призёр европейского чемпионата 2016 года. Победитель финала Гран-при среди юниоров сезона 2012-2013. Четырёхкратный чемпион России 2014, 2015, 2016 и 2019 годов. Мастер спорта России международного класса.
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