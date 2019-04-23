Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьерыRT на русском 07:14
Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Читать в источнике
Оценить
Я принял решение завершить карьеру. Не было какого-то длительного пути, длительных раздумий. Я просто вдруг очень отчетливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идет.
— Максим Ковтун, российский фигуристНТВ 07:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Политика
Порошенко все еще хочет стать президентом Украины
Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший во втором туре выборов главы государства, заявил, что в будущем снова попытается стать президентом.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Гигантская белая акула подавилась черепахой и умерла
Обновлено в 09:10
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
Обновлено в 05:15
Технологии
«Яндекс» выпустил карту «Яндекс.Плюс» с кэшбэком до 10%
Карта может быть кредитной или дебетовой, и дает кэшбэк при пользовании сервисами «Яндекса» до 10% от затрачиваемых средств «Яндекс» презентовал банковскую карту World Mastercard, названную по аналогии с подпиской на сервисы компании «Яндекс.Плюс».
Обновлено в 06:56
Общество
Суд развёл Кержакова с Тюльпановой и назначил футболисту алименты
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга завершил скандальный бракоразводный процесс футболиста Александра Кержакова и Миланы Кержаковой (в девичестве — Тюльпановой), дочери покойного петербургского и федерального политика Вадима Тюльпанова.
Обновлено в 08:59
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке
Обновлено в 04:18
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 04:36
Происшествия
Телеканал «Россия 24» поглумился над избиением геев в Москве
В программе «Дежурная часть» на канале «Россия 24» показали сюжет «Шабаш закончился трешем: избиты организаторы вечеринки для любителей нетрадиционной любви» об избиении организатора гей-вечеринки в Москве.
Обновлено в 08:22
Общество
Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»
В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Происшествия
Волна обысков по делу Арашуковых прошла в 19 городах
В рамках следственных мероприятий прошло свыше 30 обысков по местам жительства фигурантов дела и на предприятиях-потребителях природного газа, связанных с подозреваемыми.
Обновлено в 08:09
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие
На Украине построили разведывательный корабль специального назначения
Обновлено в 10:00
Авто
В России пересчитали все автомобили старше 10 лет
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Российские самолеты уничтожили склад оружия террористов в Сирии
ВКС России уничтожили склад оружия, принадлежавший джихадистам в сирийской провинции Идлиб, во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 07:43
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей
Официальное представительство марки в России — ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» — объявило об отзыве 10 335 автомобилей моделей Citroen C1 и Peugeot 107, реализованных с февраля 2006 года по август 2015 года.
Обновлено в 05:53
Политика
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 08:50
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Покемон. Детектив Пикачу»
Обновлено в 07:14
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Политика
Депутаты Верховной Рады собирают подписи за отставку Андрея Парубия
Депутаты Верховной рады Украины собирают подписи для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:45
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Студент требует с Apple $1 млрд за ошибку системы распознавания лиц
Bloomberg пишет, что 18-летнего Усмана Баха задержали по подозрению в кражах из магазина Apple. Его опознала система распознавания лиц.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Диетологи рассказали об опасности частого употребления воды с газом
Диетологи рассказали, как регулярное употребление воды с газом влияет на организм человека.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Политика
Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль ушел в отставку
Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль решил покинуть пост по собственному желанию.
Обновлено в 04:50
Общество
Матвиенко призвала увеличивать число многодетных семей в России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает важным обеспечить поддержку многодетных семей в рамках общего проекта "Демография", а также адресные меры поддержки тем, кто в них нуждается.
Обновлено в 07:44
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01