Происшествия

Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его делеДождь 13:28

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время».
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Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей

Коммерсантъ15:14

Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле

Дождь13:28

Начальник отдела, сотрудники которого задержали Голунова: «никаких несостыковок» в деле журналиста нет

Медиазона12:42

«Это несостыковки на уровне осмысления процесса людьми гражданскими». Журналисты пообщались с начальником полицейских, задерживавших Голунова

Фонтанка.Ру12:12
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Происшествия

Горжанкин: Бари Алибасов никогда не сможет глотать

"Вероятнее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода", – пересказал Горожанкин слова одного из лечащих врачей.
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На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных

На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
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Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы

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Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
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Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
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Происшествия

Российский мотоблогер Болт насмерть разбился в Подмосковье

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Базелюк официально покинул ЦСКА

В понедельник, десятого июня, 26-летний футболист столичного ЦСКА Константин Базелюк покинул армейский коллектив в статусе свободного агента.
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Польша захотела получить F-35 вместо Турции

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Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчит

Тарел Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский «Тигрес».
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Общество

Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома

Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
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Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

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Упавший с огромной высоты смартфон Vivo iQOO отделался трещиной на стекле

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Новак не исключил падения цен на нефть до 30 долларов за баррель

Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что описанный первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым сценарий падения цен на нефть до 30 долларов за баррель, если в июле не будут достигнуты договоренности ОПЕК+, не исключен.
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Константин Хабенский на «Кинотавре» выступил в поддержку Голунова

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Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА

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Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице

Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
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В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова

Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
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Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.
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Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

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На Украине школьницу не пустили на выпускной из-за «неправильной» веры

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Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

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Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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