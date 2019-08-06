Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинениеГоворит Москва 08:28
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
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Врач назвал симптомы, указывающие на развитие летнего инфаркта
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Косово предложили отдать России
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В Химкинском роддоме женщина родила третью двойню
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Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
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Мосгорсуд освободил гадалку-советчицу полковника Захарченко
Мосгорсуд в четверг пересчитал срок задержания в изоляторе и под домашним арестом гадалки Ноны Михай по делу о хищениях в Нота-банке и выпустил ее на свободу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Тусклые астероиды и экзопланеты предложили наблюдать с помощью терраскопа
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Транспорт
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