Происшествия
Фигурантке дела о смерти брата Ким Чен Ына вынесли приговорИзвестия 00:42
Гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения. Такое решение вынес суд в Малайзии, пишет агентство «РИА Новости» 1 апреля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Политика
ЦИК Украины обработал треть протоколов
Обновлено вчера в 23:05
Интернет
Искусственный интеллект поможет властям ХМАО эффективнее работать. CКРИН
В дептехнологий отметили, что в функционал входит также получение разрешения на строительство, цен на топливо, поиск контактов чиновников, зачисление в школу или детский сад.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Технологии
СМИ сообщили об утечке личных данных россиян через кассовые аппараты
Мониторинг кассовой техники в РФ выявил мошеннические манипуляции, направленные на сбор персональных данных клиентов.
Обновлено вчера в 21:33
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз
Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Порошенко рассчитывает на «серьёзных» избирателей — представитель штаба
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проиграет во втором туре президентских выборов действующему президенту Петру Порошенко, поскольку большинство избирателей будут голосовать «не по приколу», заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщило 1 марта информационное агентство «Укринформ».
Обновлено в 01:37
Политика
Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено вчера в 19:25
Хоккей
Голкипер Бобровский может перейти во «Флориду»
Голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский может перейти во "Флориду Пантерз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:44
Экономика
«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий
Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
На Украине идет подсчет голосов на президентских выборах
Серьезная борьба развернулась за второе. У Петра Порошенко менее 17%, почти на три процента от него отстает Юлия Тимошенко.
Обновлено в 00:36
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбления Зеленского
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Мадуро ограничил потребление электроэнергии в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере заявил о введении норм производства, распределения и потребления электроэнергии в стране.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова опубликовала честное фото без макияжа
На днях актриса и режиссер опубликовала фото без мейка, в очередной раз подтвердив этот статус.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
В Москве ожидается сильный ветер
Облачная погода с прояснениями, ветер с порывами до 15 м/с и около шести градусов тепла ожидаются в Москве.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Назван девиз правления нового императора Японии
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что девизом правления следующего императора страны станет Рэйва.
Обновлено вчера в 23:42
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с лучшей штатной шумоизоляцией
Эксперты составили список машин с максимально хорошей шумоизоляцией.
Обновлено вчера в 11:42
Энергетика
Заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяца
Цены на бензин и дизельное топливо в России в мелком опте останутся фиксированными еще на протяжении трех месяцев, начиная с 1 апреля.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Пушков спрогнозировал итоги второго тура выборов на Украине
Российский сенатор Алексей Пушков предсказал, чем кончится второй тур президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
На видео попало падение голубого метеора в США
В минувшие выходные жители американского штата Флорида наблюдали падение метеора, пишет CNN.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Газовики показали коммунальный хаос в квартирах екатеринбуржцев
Встречаются квартиры, заваленные мусором под потолок.
Обновлено в 00:28
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году
Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Торнадо снес батут с детьми в Китае
Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Стали известные предварительные результаты выборов на Украине
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Назначен начальник управления культуры Челябинска
На первом апрельском аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Владимир Елистратов официально представил Элеонору Халикову в новом статусе, как начальника управления культуры, без приставки «и.о.». Соответствующий документ был подписан на прошлой неделе.
Обновлено в 00:53
Общество
Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами
Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами ГИБДД хочет усилить контроль за автошколами.
Обновлено вчера в 18:59