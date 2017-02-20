Происшествия

Фигурантке дела о смерти брата Ким Чен Ына вынесли приговорИзвестия 00:42

Гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения. Такое решение вынес суд в Малайзии, пишет агентство «РИА Новости» 1 апреля.
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Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына

Интерфакс00:13

Обвиняемую в убийстве брата лидера КНДР приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы

Коммерсантъ01:19

Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына

Газета.Ru00:40

В Малайзии вынесли приговор фигурантке дела об убийстве брата Ким Чен Ына

РБК01:33

В Малайзии суд вынес приговор фигурантке дела о смерти брата Ким Чен Ына

RT на русском00:08

В Малайзии вынесен приговор гражданке Вьетнама за смерть Ким Чен Нама

ТАСС00:01

Суд в Малайзии вынес приговор фигурантке дела о смерти брата Ким Чен Ына

РИА Новостивчера в 23:50
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