Следствие возбудило уголовное дело в отношении одного из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несанкционированного митинга, швырнувшего в сотрудников столичного ОМОН мусорный бак.

с чего всё началось

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга. Обвинение считает, что обвиняемый может скрыться от следствия, передает telegram-канал Baza.

Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали

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