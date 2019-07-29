Происшествия
Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовалиМосковский Комсомолец 12:26
Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга. Обвинение считает, что обвиняемый может скрыться от следствия, передает telegram-канал Baza.
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с чего всё началось
Следствие возбудило уголовное дело в отношении одного из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несанкционированного митинга, швырнувшего в сотрудников столичного ОМОН мусорный бак.ТАСС08:47
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 19:21, Вашингтон
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
Обновлено в 13:02
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Согласно опросу ВЦИОМ, об инициативе знает 85% опрошенных, однако 59% респондентов не готовы оформить цифровой аналог паспорта.
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Фильм «Т-34» завоевал две награды фестиваля имени Джеки Чана
Обновлено в 11:20
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
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Названы востребованные рабочие профессии в России
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Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
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Обновлено в 10:29
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В Северной Осетии завели дело на туриста из-за фотосессии с черепами
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Обновлено в 10:44
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Обновлено в 09:26
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Общий объем финансирования местных программ в рамках национального проекта "Здравоохранение" в Воронежской области в 2019 г. составит 1,8 млрд руб. Такие данные привел руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин на оперативном совещание в облправительстве в понедельник, 29 июля.
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Стандарт для «умных» счётчиков ЖКХ разработали в РФ
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Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
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В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.
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В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады
Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
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Анна Хилькевич рассказала о походе к психологу
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