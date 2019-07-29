Следствие возбудило уголовное дело в отношении одного из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несанкционированного митинга, швырнувшего в сотрудников столичного ОМОН мусорный бак.

с чего всё началось

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга. Обвинение считает, что обвиняемый может скрыться от следствия, передает telegram-канал Baza.

Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали

Армия и оружие Иран и Россия договорились расширить военное сотрудничество В Иране сообщили о подписании с Россией документа о расширении военного сотрудничества. Об этом заявил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади.

Наука Таяние ледников Арктики эквивалентно выбросу триллиона тонн углекислого газа в атмосферу Исследование: ледники тают быстрее, чем предполагали ученые «Мы проанализировали 40 климатических моделей по всему миру», — отметил сказал Марк Айзенман, профессор кафедры климата, атмосферы и физической океанографии университета.

Происшествия Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске локализован Цех по производству шуб на Краснослободской улице загорелся в понедельник днем, пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.

Политика Госдеп США не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400 В Госдепартаменте США не стали комментировать возможные сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Политика Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.

Космос Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс» Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.

Происшествия Навальный исключил, что его могли отравить полицейские Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.

Интернет Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.

Политика В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы» Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».

Общество Больше половины россиян не хотят переходить на электронные паспорта Согласно опросу ВЦИОМ, об инициативе знает 85% опрошенных, однако 59% респондентов не готовы оформить цифровой аналог паспорта.

Технологии Спутниковый интернет в России запрещается Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.

Общество Названы востребованные рабочие профессии в России Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.

Происшествия Главу совета ингушских тейпов оштрафовали за распространение фейков Как сообщил Даскиев в интервью местным журналистам, в обращении говорилось о возможной ликвидации Ингушетии из-за пересмотра границ с соседними республиками.

Политика Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах "Просто помните, Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал на переговорах", - написал Трамп у себя в Twitter.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.

Происшествия В Северной Осетии завели дело на туриста из-за фотосессии с черепами МВД возбудил уголовное дело против 18-летнего жителя Пятигорска, который во время посещения туристического объекта «Город мертвых» в Северной Осетии, достал черепа из склепа, пишет РИА Новости.

Происшествия Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании Форварду "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании.

Футбол «Зенит» решил купить футболиста «Барселоны» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».

Здоровье На воронежское здравоохранение в 2019 году потратят около 1,8 млрд Общий объем финансирования местных программ в рамках национального проекта "Здравоохранение" в Воронежской области в 2019 г. составит 1,8 млрд руб. Такие данные привел руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин на оперативном совещание в облправительстве в понедельник, 29 июля.

Технологии Стандарт для «умных» счётчиков ЖКХ разработали в РФ Разработанный Центром стандарт OpenUNB позволит легко объединять «умные» счётчики в единую систему.

Политика В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.