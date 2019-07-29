Происшествия
Бросивший урну в полицейского на акции в Москве признал винуРосбалт 17:36
Один из участников акции в Москве 27 июля признал вину в нападении на полицейского. Об этом написал в Twitter адвокат и правозащитник Павел Чиков. Евгений Коваленко сейчас находится под арестов, он обвиняется по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
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с чего всё началось
Следствие возбудило уголовное дело в отношении одного из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несанкционированного митинга, швырнувшего в сотрудников столичного ОМОН мусорный бак.ТАСС08:47
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Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Кино
Машков назвал условие своего возвращения в кино
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков не исключил своего возвращения в кино.
Обновлено в 21:57
Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено в 22:15
Наука
Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд
Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено в 06:58
Политика
WSJ: обвиняемый по делу о терактах 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда
Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед выразил готовность выступить на стороне тех, кто обвиняет Саудовскую Аравию в причастности к этим терактам.
Обновлено в 20:36
Политика
В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске
Роман Бессмертный, которого в начале июля президент Украины назначил представителем страны в в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), ведущей переговоры по мирному урегулированию ситуации, заявил об отстранении от переговорного процесса одного из лидеров «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
Обновлено в 07:16
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Обновлено в 19:03
Игры
Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей
Компания Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей. Эта технология позволила добиться реалистичной передачи картинки.
Обновлено в 02:31
Транспорт
В Тулуне закрыли федеральную трассу
В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:20
Политика
Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
Обновлено в 21:16
Политика
Порошенко отказался прятаться назло Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается уезжать из страны и прятаться.
Обновлено в 21:43
Транспорт
Дороги из снега и льда появятся в России
Трассы будут построены изо льда или могут проходить через уплотненные снегом реки.
Обновлено в 21:14
Наука
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено в 18:35
Культура
Почему все так любили сериал «Санта-Барбара»
Обновлено в 16:00
Гаджеты
В Россию едет смартфон Meizu 16Xs
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска
Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:16
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Навального выписали из больницы
Как сообщили в справочной 64 городской больницы, Навального выписали из медучреждения до 15.00.
Обновлено в 07:30
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой» на восемь лет
Обновлено в 15:00
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
ВДВ проведут самую масштабную высадку за 38 лет
Воздушно-десантные войска (ВДВ) в 2019 году проведут на территории Центрального военного округа и других регионов страны самые масштабные учения в своей новейшей истории.
Обновлено в 18:26
Экономика
Выручка группы «О’Кей» во втором квартале выросла на 6,1%
Выручка группы "О'Кей" во втором квартале выросла на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,51 миллиарда рублей, следует из неаудированных операционных результатов компании.
Обновлено в 13:13
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено в 14:39
Общество
Власти признали незаконной постройку клуба Soho из расследования Голунова
За три дня до ответа от властей Москвы от своей доли в клубах Soho Family избавился фигурант расследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе 19-летний Егор Мазараки — племянник первого замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки и сын Льва и Анастасии Мазараки, тесно связанных с московским рынком ритуальных услуг.
Обновлено в 10:12
Финансы
Европейцы перенимают американскую моду на коллективные иски
Интересы инвесторов представляет американская юридическая фирма Scott + Scott, которая уже имеет богатый опыт ведения подобных дел в США, а в 2015 году открыла свое первое европейское представительство в Лондоне.
Обновлено в 07:02
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52