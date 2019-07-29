Следствие возбудило уголовное дело в отношении одного из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несанкционированного митинга, швырнувшего в сотрудников столичного ОМОН мусорный бак.

с чего всё началось

Один из участников акции в Москве 27 июля признал вину в нападении на полицейского. Об этом написал в Twitter адвокат и правозащитник Павел Чиков. Евгений Коваленко сейчас находится под арестов, он обвиняется по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Бросивший урну в полицейского на акции в Москве признал вину

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