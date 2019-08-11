Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницыИнтерфакс 11:07
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы. Как сообщили в СКР, его выписали после оказания всей необходимой медицинской помощи.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
Волейбол
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
Обновлено в 11:08
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.
Обновлено в 15:48
Политика
Канадская журналистка рассказала о «равнодушии» участников митинга в Москве
Канадская журналистка Ева Барлетт, комментируя согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве, заявила, что никогда раньше не видела «настолько равнодушных протестующих».
Обновлено в 13:02
Происшествия
В «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках
Погибшие в инциденте в Архангельской области сотрудники «Росатома» будут представлены к наградам.
Обновлено в 16:32
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в центральном матче тура АПЛ
«Манчестер Юнайтед» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на своем поле разгромил «Челси».
Обновлено в 13:24
Политика
Украинские нацисты порезали мужчине одежду из-за российской символики
В Хмельницком украинские нацисты заметили в кафе мужчину, у которого на одежде была российская и советская символика, после того, как «герои» окружили посетителя кафе, один из нацистов срезал все шевроны с помощью ножа.
Обновлено в 15:43
Футбол
Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров
Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал мячом в главного арбитра Евгения Турбина в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
КНДР заявила об испытаниях «нового оружия»
10 августа Северная Корея провела испытания «нового оружия», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Адвокат волонтера от «Яблока» заявил о признании им вины за беспорядки
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок признал вину в связи с участием в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 15:57
Здоровье
Врачи дали москвичам рекомендации по поддержанию здоровья
По словам врача — методиста городской поликлиники № 107 Дмитрия Гондря, для поддержания здоровья в плотном городском графике следует регулярно заниматься физической активностью.
Обновлено в 12:26
Наука
Скоростная съемка раскрыла секрет прыгучести безногих личинок
Обновлено 09 августа в 04:58
Происшествия
Чемпион Финляндии по борьбе Тасуханов погиб в ДТП в Эстонии
Финский борец, 18-летний уроженец Чечни Саид-Магомед Тасуханов скончался в субботу от травм, полученных в ДТП в Эстонии, сообщил в воскресенье финский борцовский клуб Helsingin Paini Miehet.
Обновлено в 13:55
Музыка
Певица Лолита анонсировала съемки новых клипов
Автор клипа популярной группы «Ленинград» на песню «i-$uss» Леонид Колосовский снимет несколько клипов для известной певицы Лолиты Милявской, об этом 10 августа артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Футбол
Локомотив — Урал 4:0
"Локомотив" набрал после пяти туров десять очков, перебравшись с шестого на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 11:20
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с «несогласованным с украинской стороной» посещением Крыма российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Армия и оружие
При атаках боевиков в Сирии погибли 23 военнослужащих армии САР
Минобороны России сообщило, что 23 военнослужащих армии Сирии погибли и семь ранены при отражении атак боевиков 10 и 11 августа.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Уточняется, что погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес
Лиза Галкина показала, как занимается йогой
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза Галкина продемонстрировала свои познания в йоге.
Обновлено в 09:42
Гаджеты
В Сети появились рендеры флагманского смартфона LG
Компания LG в скором времени презентует новейший флагманский смартфон, который станет преемником для модели.
Обновлено в 11:58
Здоровье
Медики назвали факторы снижения иммунитета
Медики назвали самые распространённые факторы снижения иммунитета.
Обновлено в 11:07
Происшествия
400 человек на Канарах эвакуировали из-за пожаров
Обновлено в 09:27
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29