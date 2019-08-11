Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницыИнтерфакс 11:07
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы. Как сообщили в СКР, его выписали после оказания всей необходимой медицинской помощи.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:41, Вашингтон
Недвижимость
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
Обновлено вчера в 12:12
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Политика
При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт
Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнет.
Обновлено в 23:26
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал инцидент при крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Авто
Toyota построит четвёртый завод по производству аккумуляторов для гибридов в Китае
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
«Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года, Су-57 — уже в этом году».
Обновлено в 20:05
Политика
Елизавету II разочаровали британские политики
Елизавета II еще три года назад разочаровалась в британских политиках. Королева не верит, что они могут эффективно управлять государством.
Обновлено в 21:38
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Религия
Курбан-байрам в Москве: тысячи мусульман пришли на праздничную молитву
Тысячи людей собрались у главной столичной святыни, чтобы совершить праздничный намаз.
Обновлено в 03:08
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Наука
Ученые научились расщеплять микропластик
Обновлено в 17:03
Наука
Лесные пожары указали на опасность ядерной зимы
Представления о «ядерной зиме» возникли в 1980-х, когда моделирование показало, что полномасштабное применение атомного оружия СССР и США будет иметь и непрямые последствия, приводя к серьезным и опасным изменениям климата.
Обновлено 09 августа в 04:30
Гаджеты
Раскрыты стоимость и характеристики Sony Xperia 20
Размер постоянной памяти смартфона составила 64 гигабайта.
Обновлено в 12:05
Футбол
Хет-трик Ребича вывел «Айнтрахт» в 1/16 финала Кубка Германии
Другой клуб бундеслиги «Айнтрахт» сумел обыграть «Вальдхоф» (5:3). Победу франкфуртской команде принес хет-трик хорватского игрока Анте Ребича, а также голы Филипа Костича и японца Даити Камады.
Обновлено в 11:43
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти
Обновлено в 22:51
Происшествия
В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную
Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
Финансы
Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире
Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
Обновлено в 10:09
Политика
США, Британия, Франция, Италия и ОАЭ призвали к перемирию в Ливии
США, Великобритания, Франция, Италия и ОАЭ в воскресенье выступили с совместным заявлением в связи с ситуацией в Ливии, в котором призвали к перемирию в стране и к расследованию атаки на сотрудников ООН.
Обновлено в 21:35
Общество
Экс-астронавт назвал размер зарплаты в NASA
Бывший астронавт NASA Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на Международную космическую станцию (МКС), рассказал, что максимальная зарплата в американской организации может достигать около $155 тыс. в год (приблизительно $13 тыс. в месяц).
Обновлено в 22:40
Космос
Астрономы обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено вчера в 14:21
Интернет
Пользователи пожаловались на сбои в работе Google
Пользователи США и ряда стран Западной Европы жалуются на сбои в работе Google, сообщает Downdetector, отслеживающий проблемы в работе популярных сервисов.
Обновлено в 20:26
Космос
США отправят робота к МКС вслед за «Фёдором»
Обновлено в 22:20
Авто
Mercedes-AMG G63 получил двигатель мощностью 769 л.с
Специалисты Wheelsandmore представили G63 мощностью 769 л.с.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
В Китае отметили новейший российский беспилотник «Охотник»
Журналист китайской газеты "Хуаньцю шибао" Чжан Цзе оценил новейший российский беспилотник "Охотник".
Обновлено в 12:08
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43