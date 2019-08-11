Происшествия

Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницыИнтерфакс 11:07

Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы. Как сообщили в СКР, его выписали после оказания всей необходимой медицинской помощи.
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