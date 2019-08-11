Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницыИнтерфакс 11:07
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы. Как сообщили в СКР, его выписали после оказания всей необходимой медицинской помощи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:57, Вашингтон
Общество
Медведев отметил роль строительной отрасли
Обновлено в 03:40
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Авто
Специалисты провели тест-драйв УАЗ Патриот
Обновлено в 12:52
Происшествия
Стали известны имена сотрудников, погибших при ЧП под Архангельском
Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при ЧП в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Политика
Елизавета II сделала «самые резкие» за 67 лет заявления
Обновлено в 12:44
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Автоспорт
Чедвик выиграла первый чемпионат W Series
Джейми Чедвик стала первой обладательницей чемпионского титула в истории W Series.
Обновлено в 11:01
Политика
Нетаньяху встретится с Зеленским в Киеве 18 августа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киев 18 августа.
Обновлено в 11:29
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Технологии
Паранойя американских военных привела к изобретению интернета
Во времена холодной войны паранойя военных США привела к тотальной боязни прослушки разведкой СССР.
Обновлено в 10:41
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ
Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
Музыка
Музыкальный критик назвал конфликт Фадеева и Наргиз пиар-ходом
Пока поклонники гадают, по какой причине Фадеев и Закирова, которые еще совсем недавно плотно сотрудничали, ополчились друг на друга, музыкальный критик предположил, что никакого конфликта и не было.
Обновлено в 10:49
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Экономика
Bloomberg определил самые богатые семьи мира
Состояние 26 богатейших людей мира оказалось сопоставимым с достатком 3,8 млрд бедных людей, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 08:59
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Обновлено в 05:09
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Здоровье
Доктор Мясников назвал топ-5 способов сохранить суставы здоровыми
Доктор Александр Мясников рассказал, как сохранить здоровье суставов, и развеял популярные мифы о влиянии соли и лечении суставов холодцом.
Обновлено в 05:00
Футбол
Футболист ЦСКА Сигурдссон получил травму в матче с «Сочи»
Игрок московского ЦСКА Арнор Сигурдссон получил травму в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
Обновлено в 12:45
Происшествия
В ДТП погибла известная украинская балерина
О месте и дате прощания и похорон с балериной станет известно в понедельник. На сайте театра также опубликован некролог.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева женятся
На днях в сети появилась информация о том, что известный режиссер 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева наконец-то решили узаконить свои отношения и готовятся к свадьбе.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Татарстане на трассе прекратилось испарение опасного вещества
В МЧС сообщили, что испарение опасного вещества из автоцистерны на федеральной трассе М7 «Волга» в Татарстане прекратилось.
Обновлено в 09:48
Здоровье
Студентка умерла от «синдрома Юлии Началовой»: посинели конечности, онемел рот
С недавних пор некоторые медики даже стали называть подобное состояние «синдромом Юлии Началовой» — артистка также стремительно умерла от сепсиса.
Обновлено в 09:26
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05