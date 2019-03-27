Один из фигурантов дела Абызова скрылся за границейРБК 06:32

с чего всё началось

Речь идет о Сергее Ильичеве — это бывший глава компании ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС). На момент возбуждения уголовного дела и задержания других его фигурантов он находился за пределами России, пояснили в СК. РЭС — одна из двух компаний, фигурирующих в деле Абызова.

Один из фигурантов дела Абызова скрылся за границей

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