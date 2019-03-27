Происшествия
Один из фигурантов дела Абызова скрылся за границейРБК 06:32
Речь идет о Сергее Ильичеве — это бывший глава компании ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС). На момент возбуждения уголовного дела и задержания других его фигурантов он находился за пределами России, пояснили в СК. РЭС — одна из двух компаний, фигурирующих в деле Абызова.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Устанавливается местонахождение одного из соучастников — Сергея Ильичёва, который на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов находился за пределами России», — приводит её слова пресс-служба СК.RT на русском06:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Авто
McLaren Senna получил полноразмерную версию из Lego
Команда, в которую вошли 10 сертифицированных моделистов Lego, собрала полноразмерную копию McLaren Senna.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны
Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 11:47
Космос
Ученым удалась «сфотографировать» гигантскую бурю на далекой планете
Стало известно о том, что европейскому телескопу-охотнику за черными дырами GRAVITY удалось получить первые фотографии атмосферы далекой планеты в созвездии Пегаса.
Обновлено в 09:56
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:07
Политика
За Абызова поручились Волошин, Дворкович, Тимакова и Чубайс
Экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступили в качестве поручителей за экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 11:45
Авто
Ford направит на выплаты сотрудникам и поставщикам $200 млн
Американский автопроизводитель Ford направит на выплаты поставщикам и сокращаемым сотрудникам $200 млн.
Обновлено в 11:26
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Спорт
Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
Обновлено в 09:25
Политика
Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено в 11:03
Экономика
Цифровые профили могут появиться у россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило для рассмотрения законопроект, который предусматривает появление у каждого гражданина своего личного цифрового профиля.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко
Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий
Совет Федерации одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера, передает РИА «Новости».
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп»
Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Адвокат: Абызов обвинения отвергает
Ранее СК РФ предъявил Абызову обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере (речь идет о 4 млрд рублей).
Обновлено в 06:42
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Футбол
Новый выпуск «Z+» выйдет в матче «Зенита» с «Локомотивом»
Следующий выпуск и трансляция на платформе «Z+» состоится в рамках игры «Зенита» и «Локомотива», которая пройдет 7 апреля.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Политика
Россия поддержала план Медведчука по восстановлению мира на Украине
Россия поддерживает выдвинутый председателем политсовета украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком план восстановления мира на Украине, заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
Обновлено в 10:48
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Спорт
Логинов и Гараничев получили номера на спринтерскую гонку чемпионата России
Стали известны стартовые номера участников спринтерской гонки на чемпионате России в Тюмени, которая пройдет 28 марта.
Обновлено в 11:21
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
Шоумен Владимир Зеленский менее чем за неделю до выборов опережает действующего главу государства Петра Порошенко почти на 10%, разница в позициях их рейтингов сократилась на 3% по сравнению с предыдущим опросом, следует из данных социологического опроса, опубликованного в среду центром "Социс".
Обновлено в 11:02
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы
Первый муж российской певицы Юлии Началовой — музыкант и продюсер Дмитрий Ланской — прервал молчание и попытался ответить на тот негатив, который обрушился на него после смерти бывшей супруги.
Обновлено в 10:59
Авто
Автомобили каршеринга могут оснастить сканерами сетчатки глаза
Как пояснил депутат, если датчик уловит запах спиртного, а сканер сетчатки глаза определит расширение зрачков у водителя, употребившего наркотик, то автомобиль не заведется.
Обновлено в 07:11
Общество
В ПФР уточнили порядок получения соцпенсий по месту проживания
Граждане России при отсутствии зарегистрированного места жительства могут получать социальную пенсию по месту фактического проживания после подачи личного заявления в Пенсионный фонд.
Обновлено в 11:02
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASAG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Космос
«Марсианские» микробы полтора года жили на обшивке МКС
На протяжении двух лет микробы подвергались разным экстремальным воздействиям, схожих с условиями открытого космоса и пребывания на Марсе.
Обновлено в 10:12
Политика
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки
Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50