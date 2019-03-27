Происшествия
Фигурант дела Абызова скрылся за границейОреанда-Новости 06:30
Напомним, одним из громких уголовных дел за последние дни стало дело бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, который совместно с соучастниками похитил 4 млрд рублей у нескольких компаний в 2011-2014 годах. Похищенные деньги преступное сообщество вывело за границу.
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с чего всё началось
«Устанавливается местонахождение одного из соучастников — Сергея Ильичёва, который на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов находился за пределами России», — приводит её слова пресс-служба СК.RT на русском06:06
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Политика
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Уехавший из России бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович вернется в страну в субботу, 30 марта.
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Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР
Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
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Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко
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Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко
Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
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Происшествия
В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме
В Казани в многоквартирном доме произошло возгорание после хлопка газа по адресу Проспект Победы, 34.
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Мексиканская Interjet захотела отказаться от SSJ100
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Политика
AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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В ЕЦБ посоветовали европейским банкам «активизировать усилия»
Вице-председатель Европейского Центробанка (ЕЦБ) Луис де Гиндос призвал европейские банки активизировать усилия для преодоления структурных проблем.
Обновлено в 09:50
Финансы
Эксперты не ожидают снижения ставок по ипотеке в этом году
Согласно базовому сценарию "Эксперт РА", в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей, это на 10-15% меньше 2018 года.
Обновлено в 06:20
Общество
Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест
Обновлено в 09:25
Футбол
«Барселона» может купить Алабу летом
«Барселона» возобновила интерес к защитнику «Баварии» Давиду Алабе, сообщает Sport.es со ссылкой France Football.
Обновлено в 08:59
Авто
Официально представлен седан Mercedes-AMG A35
Интересно, что хэтчбек был недоступен для клиентов из Северной Америки, в отличие от представленного сегодня седана AMG А35, продажи которого в США должны начаться в четвертом квартале нынешнего года.В техническом плане седан и хэтчбек максимально унифицированы.
Обновлено в 01:17
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"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Игры
Сюжетный трейлер Wolfenstein: Youngblood объявил дату выхода — 26 июля
Bethesda показала сюжетный трейлер Wolfenstein: Youngblood, где игрокам в роли дочерей-близнецов в захваченном нацистами Париже 80-х предстоит найти своего отца — Уильяма Бласковица.
Обновлено в 10:05
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Порошенко назвал главного оппонента на выборах
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.
Обновлено вчера в 18:46
Кино
Лунгин назвал мракобесием запрет на показ фильма «Братство»
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
ВМФ РФ получит 180 кораблей и судов до 2027 года
Российский флот до 2027 года получит около 180 кораблей и судов обеспечения новых проектов в соответствии с госпрограммой вооружения, приводит ТАСС заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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Александринский и Волковский театры планируют объединить
Два театра, петербургский и ярославский, планируют объединить в один — первый национальный.
Обновлено в 05:55
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Ставрополье готовится к реализации пилотного проекта по гериатрии
На 1 января 2019 года в 17 медицинских учреждениях края организованы и лицензированы гериатрические кабинеты.
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Крупной уральской пивоварне Jaws запретили производить алкоголь
Росалкогольрегулирование запретило производить крафтовое пиво крупной пивоварне Jaws Brewery из Белоярского, которая поставляет его в десятки российских городов и за границу.
Обновлено в 09:33
Политика
Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда
Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.
Обновлено в 10:03
Хоккей
Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн
По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
Обновлено в 02:00
Технологии
Больше половины юзеров Telegram недовольны удалением переписки
Больше половины пользователей Telegram (55%) считают, что обновление вышло неудачным, и 45% его поддержали.
Обновлено в 09:51