Фигурант дела Абызова скрылся за границейОреанда-Новости 06:30

с чего всё началось

Напомним, одним из громких уголовных дел за последние дни стало дело бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, который совместно с соучастниками похитил 4 млрд рублей у нескольких компаний в 2011-2014 годах. Похищенные деньги преступное сообщество вывело за границу.

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Политика Оппозиция назвала дело против Медведчука и Бойко циничной манипуляцией "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала намерение прокуратуры открыть дело против кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы местью и манипуляцией.

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