Renault и Fiat Chrysler отказались от слиянияКоммерсантъ 06:20

Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler отказался от переговоров о слиянии со своим французско-японским конкурентом Renault—Nissan—Mitsubishi, об этом FCA сообщил сегодня.

Renault и Fiat Chrysler отказались от слияния

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