Политика
Renault и Fiat Chrysler отказались от слиянияКоммерсантъ 06:20
Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler отказался от переговоров о слиянии со своим французско-японским конкурентом Renault—Nissan—Mitsubishi, об этом FCA сообщил сегодня.
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Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Хоккей
«Трактор» выменял у «Локомотива» Егора Фатеева
Ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор» совершили обмен, информирует официальный «твиттер» «железнодорожников».
Обновлено в 08:06
Авто
Страховщики назвали самые уязвимые для угона машины
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Гаджеты
В России будет запущен цифровой платежный сервис Mi Pay
Благодаря запуску цифрового платежного сервиса Mi Pay, российские пользователи новых моделей смартфонов, а также носимых устройств Xiaomi с NFC, которые являются держателями карт Mastercard, смогут удобно и выгодно осуществлять покупки.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Транспорт
Центр Петербурга с пригородами свяжут скоростные электрички
В рамках соглашения построят новые ветки в Сестрорецк и Сертолово, а также будет организовано скоростное пригородное сообщение Петербург — Колпино — Тосно.
Обновлено в 05:21
Авто
В мае российский авторынок упал на 7%
В мае 2019 года в России было продано 137 624 новых автомобиля — на 6,7% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:51
Политика
Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО
Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
СМИ узнали о частях войск ПВО РФ на границе с Украиной в день крушения MH17
Обновлено в 02:07
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Финансы
Рубль умеренно растет к доллару и евро на нефти дороже $61 за баррель
Курс российской валюты умеренно повышается на фоне некоторого коррекционного роста рынка нефти выше 61 доллара за баррель сорта Brent после очередного обвала накануне, а также слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Экономика
ФАС возбудила дело против «дочки» Philips из-за цен на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении российского дилера Philips ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» за нарушение закона о защите конкуренции.
Обновлено в 08:39
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Политика
Минприроды назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды
В Минприроды созданы комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты отказа от пластиковой посуды, чтобы не навредить бизнесу, подчеркнул министр.
Обновлено в 08:29
Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Здоровье
Для продления жизни. Определено достаточное число шагов в день
Ученые отмечают, что до конца так и не смогли выяснить, откуда же взялась "магическая" цифра в 10 000 шагов в день.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Венгрия расширит свою ГТС для газа из «Турецкого потока»
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из «Турецкого потока».
Обновлено в 03:25
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Здоровье
Клещей с антигеном энцефалита обнаружили в Нижегородской области
В Нижегородской области нашли клещей с антигеном к вирусу клещевого энцефалита.
Обновлено в 08:23
Футбол
Президент РПЛ сообщил о расширении лиги до 18 команд
Сергей Прядкин добавил, что есть возможность в будущем расшириться до еще большего числа команд, однако для этого необходимо иметь «соответствующие средства и четко поставленные цели».
Обновлено в 08:25
Политика
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Космос
«Великолепная семерка» пополнилась радиогромким пульсаром
Астрономы подтвердили тепловую природу рентгеновского излучения у радиопульсара PSR J0726-2612, что доказывает его сходство с «Великолепной семеркой» — группой относительно близких одиночных нейтронных звезд.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли
По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Кожевникова наглядно показала результат своего похудения
У 34-летней Марии Кожевниковой трое сыновей: 5-летний Иван, 4-летний Максим и маленький Василий, которому в июле исполнится два годика.
Обновлено в 06:27