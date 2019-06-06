Fiat Chrysler отказался от слияния с RenaultAutoNews 03:16

Концерн Fiat Chrysler отказался от идеи объединения с Renault. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявлении компании. В FCA это решение объяснили нынешней политической ситуации во Франции, при которой не существует реальных условий для подобного слияния.

Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault

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