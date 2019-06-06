Политика
Fiat Chrysler отказался от слияния с RenaultAutoNews 03:16
Концерн Fiat Chrysler отказался от идеи объединения с Renault. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявлении компании. В FCA это решение объяснили нынешней политической ситуации во Франции, при которой не существует реальных условий для подобного слияния.
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Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Здоровье
Компания Philips повысит качество здравоохранения в Псковской области
Компания Philips повысит качество здравоохранения в Псковской области.
Обновлено в 06:07
Политика
Бывший президент Украины Ющенко попал под подозрение ГПУ
Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко заявил, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила бывшему президенту Виктору Ющенко о подозрении в связи с уголовным делом о выведении резиденции Межигорье из госсобственности.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Наука
Тысячелетние «сушки» обнаружили археологи в Австрии
Выводы ученых опубликовал журнал PLoS One. Странные артефакты, напоминающие «сушки», лежали рядом с обычными глиняными грузилами.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Уитни Хьюстон вызывали нарколога на гастролях в России
Обновлено в 03:04
Футбол
Клубы РПЛ выступили за расширение лиги
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03
Политика
Постпред России при Евросоюзе допустил новую отсрочку Brexit
Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов считает возможной новую отсрочку по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза, но не пересмотр самого решения.
Обновлено в 05:26
Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Гаджеты
Дизайн Samsung Galaxy Note 10 раскрыт до презентации
Популярный инсайдер OnLeaks опубликовал в своем Твиттере качественные рендеры будущего Samsung Galaxy Note 10.
Обновлено в 04:43
Экономика
Силуанов призвал не уделять слишком много внимания делу Калви
Инциденту с основателем Baring Vostok Майклом Калви уделяется слишком много внимания, похожие проблемы случаются и у российских бизнесменов, нужно решать вопрос системно, считает первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 03:35
Общество
Топилин прокомментировал идею «отцовского капитала»
Министр труда Максим Топилин не понимает логики авторов идеи так называемого «отцовского капитала» – выплаты отцам после рождения третьего ребенка.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Трое солдат подали на Минобороны в суд за стрельбу по ним из танка
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей
Следственный комитет РФ расследовал многомиллионное хищение денежных средств посольства РФ в Израиле.
Обновлено в 06:00
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак разделила людей на «дворняг» и «благородных»
Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за попытку выделить среди массы людей "благородных" и противоположных им по характеру "дворняг".
Обновлено в 00:33
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Политика
Папа Римский встретится с Путиным
Обновлено в 04:12
Политика
На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной
Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.
Обновлено в 03:41
Политика
Рада приняла закон, позволяющий объявлять импичмент президенту
Верховная рада Украины приняла в четверг закон о полномочиях так называемых Временных следственный комиссий (ВСК), которые будут создаваться для расследования деятельности главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 05:28
Футбол
Баджо: «До сих пор плохо сплю из-за нереализованного пенальти в финале ЧМ-1994»
Бывшая звезда сборной Италии Роберто Баджо признался, что до сих пор переживает из-за нереализованного пенальти в финале чемпионата мира — 1994.
Обновлено в 04:29
Транспорт
К 2027 году московское метро может вырасти в два раза
В этом году запланирован ввод 14 новых станций метро, в следующем – 9, в 2021-м – 12, в 2022-м – 18, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:15
Происшествия
В квартире заместителя мэра Нягани нашли бордель
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Верховная рада отказалась отправить Климкина в отставку
Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 06:03
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Закрываются из-за убытков Москва занимает 14-е место в списке FinExpertiza по самой высокой отрицательной динамике "рождаемости" предприятий: за прошлый год здесь открылось более 88 тыс. предприятий, а закрылось в 2,7 раза больше — свыше 234 тыс. предприятий.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти
РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено в 02:05