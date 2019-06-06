Fiat отказался от слияния с RenaultКоммерсантъ 02:45

Концерн Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) отозвал свое предложение Renault о слиянии, говорится в пресс-релизе FCA (.pdf). «Стало ясно, что во Франции в текущий момент нет политических условий для успешной реализации подобного слияния»,— сообщили в автоконцерне.

Fiat отказался от слияния с Renault

Шоу-бизнес Адвокат рассказал о завещании Бари Алибасова Адвокат Сергей Жорин в своем Twitter рассказал о завещании Бари Алибасова. По словам Жорина, завещание было составлено семь лет назад.

Шоу-бизнес Катя Гордон публично назвала Ксению Собчак старой и страшной Похоже, что между Катей Гордон и Ксенией Собчак назревает очередной виток скандала, длящегося уже 11 лет.

Политика Рада приняла закон о подготовке импичмента президента Закон поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь его должен рассмотреть президент.

Авто Обновленный Mitsubishi Pajero вышел на рынок Рестайлинговый Mitsubishi Pajero вышел на китайский рынок.

Хоккей Президент «Авангарда» Сушинский будет уволен Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в ближайшее время президент команды Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей покинут клуб по истечению срока соглашений.

Футбол Куман: говорил с де Лигтом о его будущем, но это секрет Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, ранее выступавший в составе «Барселоны», признался, что обсуждал с защитником «Аякса» Маттейсом де Лигтом его будущее.

Происшествия Главбуха посольства России в Израиле обвинили в афере на 50 млн рублей По версии следствия. с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева совместно с другой сотрудницей Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитили с валютных счетов загранучреждения денежную сумму в размере более 49 млн рублей.

Происшествия Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.

Экономика Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс» Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.

Футбол Хет-трик Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций УЕФА В полуфинальном матче футбольной Лиги наций УЕФА сборная Португалии на поле стадиона "Драгау" в Порту обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1. У победителей встречи хет-трик оформил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший мячи на 25-й, 88-й и 90-й минутах встречи, а у проигравших единожды отличился Рикардо Родригес, реализовавший пенальти на 57-й минуте.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).

Экономика Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.

Экономика США начали активно вкладывать деньги в Россию В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.

Футбол Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы Форвард сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CFB).

Авто Jaguar представил дорожный седан XE SV Project 8 Touring Подразделение британской марки Jaguar, которое специализируется на создании особых автомобилей, выпустило ограниченную серию седана версия Jaguar XE SV Project 8, ориентированную на дороги общего пользования.

Политика В ОСК заявили о готовности создать атомный авианосец По словам главы корпорации, разработка и строительство авианосца, согласно мировому тренду, укладывается в 15 лет.

Культура Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.

Происшествия Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.

Происшествия Несколько десятков машин столкнулись на трассе во Владивостоке Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка–Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.

Происшествия Экстренно госпитализирован Александр Панкратов-Черный В Москве экстренно госпитализирован российский актер Александр Панкратов-Черный, передает телеграм-канал Mash.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Транспорт Станция метро «Варшавская» изменит график работы Станция "Варшавская" Каховской линии метро изменит график работы, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Политика Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.

Транспорт Ряд улиц Москвы перекроют в связи с празднованием Дня России Автомобилистов предупреждают, что в связи с празднованием Дня России 12 июня ряд центральных улиц Москвы будет перекрыт для транспорта, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Энергетика «Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.