Экономика

Fiat отказался от слияния с RenaultКоммерсантъ 02:45

Концерн Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) отозвал свое предложение Renault о слиянии, говорится в пресс-релизе FCA (.pdf). «Стало ясно, что во Франции в текущий момент нет политических условий для успешной реализации подобного слияния»,— сообщили в автоконцерне.
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