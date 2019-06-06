Политика
Fiat Chrysler отказался от слияния с RenaultИнтерфакс 03:05
The Wall Street Journal также отмечает, что главным препятствием на пути к сделке стало отсутствие поддержки со стороны Nissan. По данным источников издания, два представителя Nissan в совете директоров Renault выразили намерение воздержаться от голосования по слиянию.
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Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
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Политика
Пресс-секретаря Порошенко допросят по делу пропавших серверов СНБО
Пресс-секретаря бывшего президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали на допрос из-за исчезновения серверов из администрации украинского лидера.
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Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
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Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула
Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:20
Авто
Geely увеличивает в России гарантию на свои автомобили
Обновлено в 02:34
Экономика
Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления.
Обновлено в 04:25
Здоровье
Минздрав РФ обсуждает вопрос о повышении порога детства до 21 года
Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития".
Обновлено в 04:29
Общество
Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина
Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
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Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
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Политика
Зеленский призвал журналистов «не давать спуску никому»
Обновлено в 03:31
Происшествия
В квартире заместителя мэра Нягани нашли бордель
Обновлено вчера в 09:36
Общество
В Забайкалье экзаменаторы перед ЕГЭ залезали школьницам под юбки
Обновлено вчера в 01:51
Политика
Генпрокурор Украины назвал условия возобновления торговли с ЛНР и ДНР
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Экономика
Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики
Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
ВСУ вторые сутки подряд несут потери в Донбассе
В Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, вследствие ответного огня со стороны со стороны защитников Народных Республик погиб один военнослужащий ВСУ, еще один получил ранения.
Обновлено в 01:46
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Реже 1 июня пропали три подростка-тезки
Свердловский гарнизон полиции поднят по тревоге – силовики и их начальство ищет Данилу, Данила и Даниила В Реже объявлена спецоперация по поиску трех подростков, которые пропали в первые дни июня.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Катя Гордон публично назвала Ксению Собчак старой и страшной
Похоже, что между Катей Гордон и Ксенией Собчак назревает очередной виток скандала, длящегося уже 11 лет.
Обновлено в 03:52
Технологии
Российский алгоритм занял второе место на мировом конкурсе нейросетей
Российский алгоритм, созданный специалистами компании NtechLab, занял второе место на мировом конкурсе нейросетей, способных распознавать действия на видео.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
Алекперов считает нормальным, что «Спартак» не стал чемпионом
Глава "Лукойла" Вагит Алекперов считает нормальным то, что "Спартак" не смог стать чемпионом России в сезоне-2018/19.
Обновлено в 04:02
Экономика
«Ростелеком» продает свои площади в здании Центрального телеграфа
Компания «Ростелеком» выставит на продажу принадлежащие ей 35 200 кв. м в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 01:22
Здоровье
Ученые выяснили необходимое число шагов в день для продления жизни
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Венгрия расширит свою ГТС для газа из «Турецкого потока»
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из «Турецкого потока».
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Калуге неизвестный напал на ведущую местного телеканала
Управление МВД по Калужской области проверит обстоятельства нападения на ведущую телеканала ГТРК "Калуга", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Бывшие военные судятся с Минобороны за огонь из танка на полигоне
Габидуллин, Османов, Пахмутов пострадали в 2017 году на учениях под Лугой. По ним ошибочно открыли огонь из танка.
Обновлено вчера в 14:29