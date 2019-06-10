Автоспорт
Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при КанадыГазета.Ru вчера в 19:56
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
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