Автоспорт
Феттель разбил болид в третьей практике «Гран-при Монако»Спорт-Экспресс 07:26
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель разбил болид в третьей практике "Гран-при Монако". Немец успел проехать семь кругов и показал только 14-й результат. В повороте "Сен-Дево" Феттель ошибся на торможении и врезался в ограждение.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Космос
Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено в 05:39
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Спорт
Медведева попросила закрыть тему Тутберидзе
Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева закрыла тему своего бывшего тренера Этери Тутберидзе в ответ на сообщение одного из поклонников.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс пойдет в одну из лучших школ для «особенных» детей
По словам артистки, осенью мальчишка обязательно станет школьником. Он пойдет в первый класс школы для «особенных» деток.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Американские кадеты покатались на советском танке Т-64
В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:29
Общество
Не только по праздникам: россияне стали чаще употреблять алкоголь
Россияне стали чаще выпивать: число тех, кто употребляет алкоголь один-два раза в месяц, выросло за последние пять лет с 24,9% до 32%.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил машину в кредит
Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
После шумного двухдневного празднования в Киеве молодожены отправились в свадебное путешествие, место которого пока скрывают.
Обновлено в 08:49
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали новую военную стратегию НАТО
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, что альянс планирует представить новую военную стратегию в связи с "угрозой" России.
Обновлено в 09:30
Политика
Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Размотавшийся трос повредил фюзеляж SSJ 100 при посадке в Ижевске
Доследственная проверка началась в связи с инцидентом с тросом заземления, повредившим самолет, прибывший в пятницу из Москвы в Ижевск.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол
«Тамбов» выиграл первенство ФНЛ, «Балтика», «Факел» и «Сибирь» вылетели
По итогам первенства ФНЛ прямые путевки в Российскую премьер-лигу завоевали "Тамбов" (1-е место, 73 очка) и "Сочи" (2-е место, 69), в стыковых матчах за повышение в классе сыграют "Томь" (3-е место, 64) и "Нижний Новгород" (4-е место, 62).
Обновлено в 10:23
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума
Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Правила прохождения техосмотра ужесточили в России
Депутаты Госдумы на этой недели приняли новый закон, обязывающий во время прохождения техосмотра фиксировать на фото процедуру осмотра авто и оформление диагностических карт, сообщает otvprim.ru.
Обновлено 23 мая в 20:45
Политика
В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»
В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значимых для освоения российской Арктики событий — на Балтийском заводе спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:16
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено 23 мая в 16:35
Политика
Суд запретил Трампу потратить $1 млрд на стену на границе с Мексикой
Окружной судья Хэйвуд Гиллиам-младший заблокировал постройку отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате того, что американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации, пишет Associated Press (AP).
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сыграет в театре
Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова продолжает удивлять поклонников своими талантами.
Обновлено в 10:10
Музыка
Сергей Лазарев расскажет о трагедиях на сцене и в личной жизни
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пожаловалась на трудности позирования во время фотосессий
Ольга Бузова в своем Инстаграм пожаловалась на трудности позирования, показав на видео фрагмент рабочего процесса.
Обновлено в 01:24
Политика
Трамп заявил, что огорчен отставкой Мэй
Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчен решением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой
По данным ГИБДД, микроавтобус Peugeot Boxer, ехавший из Оренбурга в Махачкалу, пытался совершить маневр обгона, столкнулся с фурой Volvo и съехал в кювет.
Обновлено в 10:35
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Кино
Премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольных фанатов
«Соник» должен был выйти в мировой прокат 7 ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года, пишет Lenta.ru.
Обновлено в 06:43