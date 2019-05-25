Автоспорт

Феттель разбил болид в третьей практике «Гран-при Монако»Спорт-Экспресс 07:26

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель разбил болид в третьей практике "Гран-при Монако". Немец успел проехать семь кругов и показал только 14-й результат. В повороте "Сен-Дево" Феттель ошибся на торможении и врезался в ограждение.
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Леклер — сильнейший в финальной тренировке Гран-при Монако Ф-1, Квят — 7-й

Sport24.ru07:51

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

РИА Новости07:27

Видео. Авария Феттеля в третьей тренировке

Чемпионат08:36

Леклер — лидер заключительной тренировки домашнего Гран-при, Феттель разбил машину, Квят — 7-й

Матч ТВ07:10

Феттель разбил болид в третьей практике «Гран-при Монако»

Спорт-Экспресс07:26

Квят стал седьмым на тренировке в Монако

Нева Спорт07:42

Леклер избежал штрафа за нарушение режима виртуальной машины безопасности

Sports.ru08:18
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Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено в 11:51
Политика

Порошенко дал Зеленскому совет по вопросу освобождения моряков

Бывший президент Украины Пётр Порошенко порекомендовал администрации нового главы государства Владимира Зеленского не ждать «импульса от общества» в вопросе освобождения моряков, задержанных Россией за нарушение границы.
Обновлено в 10:29
Музыка

Пригожин оценил шансы дочери Алсу на «фантастическую карьеру»

Обновлено в 07:51
Политика

Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Происшествия

Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО

В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Космос

Новомосковцы вчера засекли спутники Илона Маска

Аналогичную картину видели и люди, проживающие на Урале, Европейской территории России, в Украине, Беларуси и Казахстане.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Бузова станет парой Батрутдинова в новом шоу на ТНТ

Продолжение-вариация шоу «Холостяк» в виде телепроекта под названием «План Б» скоро ждет всех фанатов Ольги Бузовой.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Ольга Бузова пожаловалась на трудности позирования во время фотосессий

Ольга Бузова в своем Инстаграм пожаловалась на трудности позирования, показав на видео фрагмент рабочего процесса.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

Обновлено в 09:37
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Автоспорт

Квят стал восьмым в квалификации Гран-при Монако

Обновлено в 10:30
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Спецназовцу отказались компенсировать ракетно-бомбовый удар

Согласно документам суда, в сентябре 1999 года капитан Лысых, служивший в 15-м отряде спецназа «Вятич» внутренних войск МВД, получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана.
Обновлено вчера в 17:46
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия

В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик

Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте

На красной дорожке певица появилась в платье, которое выделяло её среди остальных гостей и подчёркивало все достоинства.
Обновлено в 05:08
Общество

В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер

В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Лайнер авиакомпании Utair возвращается в Сургут из-за неполадки

Самолет авиакомпании Utair вырабатывает топливо перед возвращением в аэропорт Сургута.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова

Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.
Обновлено в 09:56
Культура

Галкин прокомментировал результаты повторного финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:51
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Транспорт

Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга

Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Общество

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции

Обновлено в 11:48
Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Политика

В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Кино

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено вчера в 16:11
Политика

Собчак заявила об отставке Суркова

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
Обновлено в 00:15
Происшествия

При ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали девять человек

Девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 10:22
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