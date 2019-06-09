Автоспорт
Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при КанадыТАСС 18:47
В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
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