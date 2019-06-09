Автоспорт

Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при КанадыТАСС 18:47

В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
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Опубликовано официальное объяснение по штрафу Феттеля на Гран-при Канады

Sport24.ru21:14

«Феррари» подаст апелляцию на штраф Феттеля на Гран-при Канады

Матч ТВ20:17

Определён лучший гонщик Гран-при Канады

Sport.ru19:00

«У нас украли гонку»! «Гран-при Канады» закончился скандалом

Советский спорт18:08

Несмотря на намерения «Феррари», Хэмилтон подтверждён победителем ГП Канады

Чемпионат19:20

Себастьян Феттель: «Это не та „Формула-1“, в которую я влюбился, смотря гонки»

Sports.ru19:15

Гран-при Канады: доедет ли Феттель до первой победы в сезоне?

Все про Спорт ру00:59
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:18, Ашберн
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени»

Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.
Обновлено в 18:16
Наука

Ученые установили главную причину старения

Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
Обновлено 07 июня в 14:16
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Политика

МИД Украины призвал не допустить «российской федерализации» в Молдавии

Украина призвала молдавские власти предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны.
Обновлено в 18:55
Экономика

Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики

Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 21:11
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Сын Алибасова заявил об осложнениях у отца

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что у его отца, находящегося в реанимационном отделении института имени Склифосовского, куда он попал после отравления жидкостью для прочистки труб, возникли осложнения.
Обновлено в 20:03
Происшествия

Строительный кран упал на жилой комплекс в США

Один человек погиб, еще шестеро получили травмы в результате падения подъемного крана в Далласе (штат Техас, США).
Обновлено в 21:07
Интернет

Конгресс США решил установить причины доминирования Facebook и Google

В Конгрессе США решили установить причины доминирования таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google, в отношении которых на данный момент идет антимонопольное расследование.
Обновлено в 21:11
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Космос

NASA назвало части Луны, в которые прибудут космические корабли

Обновлено в 17:32
Финансы

Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность

Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.
Обновлено в 20:02
Политика

WSJ: в Белом доме призвали Трампа отсрочить меры по Huawei

Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт добивается от президента США Дональда Трамп отсрочки исполнения запрета на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.
Обновлено в 17:42
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП), вводящие повышенные штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, вступили в силу в воскресенье.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва

Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода.
Обновлено в 02:29
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Транспорт

Перевозчикам Читы пообещали усилить контроль за соблюдением ПДД

Ужесточить рейдовый контроль за соблюдением водителями маршрутных такси Правил дорожного движения, в частности, остановок по требованию, поручил 10 июня на планерном совещании и. о. руководителя администрации Читы Александр Сапожников.
Обновлено в 20:15
Спорт

Российских гимнасток в Чехии наградили под гимн СССР

Организаторы этапа Гран-при по художественной гимнастике, который проходил в эти выходные в чешском городе Брно, во время вручения медалей перепутали гимны России и СССР.
Обновлено в 15:22
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Обновлено в 08:25
Происшествия

Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть

Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.
Обновлено в 21:00
Политика

Британии пригрозили дефолтом при невыплате $50 млрд до выхода из ЕС

Агентство Reuters со ссылкой на близкий к президенту Франции Эмманюэлю Макрону источник сообщает, что, если Великобритания не выплатит задолженность перед Евросоюзом в объёме 39 миллиардов фунтов (50 миллиардов долларов, или более 3 триллионов 200 миллиардов рублей), в стране должен быть объявлен дефолт.
Обновлено в 14:59
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни

Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
Обновлено в 20:02
Наука

Во Франции обнаружили доисторический камень с рисунками

Группа археологов из Франции нашла на своей территории камень, на котором изображены различные рисунки, в частности изображения зубра и лошади.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Общество

Битва за парк «Изумрудный». Вакаев рассказал, почему не хочет объединяться с Тулиным

Депутат АКЗС Владислав Вакаев заявил в сети Facebook, что общественная группа "ГорСад" (разработчики концепции парка «Изумрудный») не будет объединяться предпринимателем Павлом Тулиным, тоже работающим над концепцией развития парка.
Обновлено в 20:34
Общество

Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста

Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено в 16:34
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Политика

Партия Зеленского представила первых кандидатов в Раду

Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского представила первых своих 20 кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах у Прохора Шаляпина

Обновлено в 20:21
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
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Льюис Хэмилтон
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов. Считается одним из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1.
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Себастьян Феттель
Немецкий автоспорт
Немецкий автогонщик. Четырёхкратный чемпион мира серии Формула-1 - 2010, 2011, 2012 и 2013 годов, при этом становился самым молодым обладателем соответствующего количества титулов. Также установил множество достижений в категории «самый молодой» - он является самым молодым вице-чемпионом мира, обладателем поул-позиции, а также являлся самым молодым участником чемпионата, набравшим очки до сезона 2014 года, когда этот рекорд был побит российским гонщиком Даниилом Квятом. В 2010 году Феттель был признан лучшим спортсменом года в Германии.
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