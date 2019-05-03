Музыка

Фестиваль «Жара» с участием артистов из РФ прошел в ДубаеНародные новости вчера в 06:26

Музыкальный фестиваль "Жара" прошел впервые в Дубае. Участниками мероприятия стали музыканты Григорий Лепс, Леонид Агутин, Валерия, Ольга Бузова и украинская певица Maruv. Фестиваль также посетил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с семьей.
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Фестиваль «Жара» с участием артистов из РФ прошел в Дубае

Народные новостивчера в 06:26

В Дубае стартовал фестиваль ЖАРА

Москва-Баку.ru03 мая в 12:37

Песков с семьёй посетил фестиваль «Жара» в Дубае

News.ru04 мая в 02:09

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

РИА Новости04 мая в 01:24

Стали известны участники музыкального фестиваля «Жара»

Ореанда-Новости03 мая в 14:24

Фестиваль «Жара» с участием российских артистов впервые прошёл в Дубае

Life.ru04 мая в 03:52

Бузова, Лепс, Валерия, Агутин выступят на фестивале «Жара» в Дубае

Вечерняя Москва02 мая в 17:39
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Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
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В Пермском крае прогремел взрыв на химзаводе

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Происшествия

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В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
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Армия и оружие

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
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Происшествия

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В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
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Красноярские ученые раскритиковали систему питания космонавтов НАСА

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В России потребовали отказаться от SSJ-100

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Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
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Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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